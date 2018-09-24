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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
24.09.2018 - 13:32, Son Güncelleme:

Tavuk, horoz, kaz ve ördeklerden sonra şimdi de hindiler...

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Van’ın Erciş ilçesinde kuş ölümlerinin ardından şimdi de kümes hayvanlarında ölümler başladı.

İlçeye bağlı Gölağzı Mahallesi’nde hindi çiftliği işleten Metin Altaş isimli genç üretici, son 10 gün içinde 300 adet hindisinin telef olduğunu söyledi.Yetkilerden acil yardım talep eden Altaş, 750 adet hindiden 450 adet kaldığını ve günlük kaybının ise ortalama 30 civarında olduğunu belirtti.

Kapalı ortamda tuttuğu hindileri iki aylık bir süredir dışarıda beslediğini, gerekli aşı ve vitaminleri vermesine rağmen hayvanlarda ani gelişen toplu ölümlerin kendisini son derece tedirgin ettiğini ifade eden Altaş, “Yaklaşık 8 aydır çiftliğimde anaç hindi ve palaz yetiştiriyorum. Hayvanlara gerekli aşı ve vitaminlerini vermeme rağmen yaklaşık 10 günlük süre içinde belirlenemeyen bir nedenle toplu ölümler meydana geldi. Önce komşulardaki tavuk, horoz, kaz ve ördek gibi kanatlılarda ölümler başladı. Ardından bana ait olan hindilere bulaştı. Hayvanlarda ishal, ağızdan salya akması ve iştahsızlık söz konusu. Günlük ortalama 30 civarında hindi telef olmaktadır. 750 adet hindiden şu ana kadar kaybım 300 civarında. 45 bin TL zararım mevcut. Yetkilerden bu salgın hastalığa çare bulmalarını acilen talep ediyorum’’ dedi.

Toplu hindi ölümlerinin yaşandığı çiftliğe giden Erciş Orman ve Tarım Müdürlüğü veteriner hekimleri ise, telef olan hindilerden gerekli dışkı ve salya örnekleri alarak Elazığ Hayvan Salgın Hastalıkları Araştırma Merkezine gönderdiler. Salgın hastalığın türünün yapılacak laboratuvar tetkiklerinin ardından belirleneceği kaydedildi.

Tavuk, horoz, kaz ve ördeklerden sonra şimdi de hindiler...

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