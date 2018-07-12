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    Tavşan Dudak hastalığı nedir? Yarık Dudak nasıl anlaşılır?

    Hürriyet Haber
    12.07.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    Tavşan Dudak ya da bir diğer adıyla yarık dudak hastalığı, bebeğin anne karnındaki gelişimi esnasında oluşmaktadır. Tavşan dudak hastalığı bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşmemesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Tavşan dudak hastalığının çözümü ise cerrahi müdahaledir.

    Anne karnında çocuğun gelişimi sırasında çeşitli nedenlerden dolayı bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Doğumda bebekte dudak orta hattında birleşmeme şeklinde görülür. Birleşmeme çeşitli düzeylerde olabilmektedir. Türkçede, halk arasında tavşan dudaklılık olarak bilinir. Her bin bebekte bir kişide bu hastalığın görülmektedir.

    Şikayetleri: Yarığın büyüklüğü ve şekline göre şikayetleri vardır. Bebekte beslenme güçlüklerine neden olur.

    Bulguları: Yarığın büyüklüğü ve şekline göre belirtiler verir. Beslenememe, kozmetik sorunlar bunlardan bazılarıdır.

    Tanısı için neler yapılmalıdır: Tanısı görülür bir lezyon olduğundan doğumdan hemen sonra klinik muayene ile konulur.

    Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır : Cerrahi olarak kapatılması gerekmektedir. Yarığın büyüklüğü ve şekline göre çeşitli cerrahi yöntemler kullanılır.

    Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Beslenmesine dikkat edilmeli, lezyon yerinde şişlik kızarıklık gibi durumlarda doktora başvurulmalıdır.

    Etiketler: tavşan dudak , tavşan dudak hastalığı
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