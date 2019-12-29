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Mithat ABAKAN/DHA
Haber Giriş: 29.12.2019 - 13:47,Son Güncelleme:/

Tavanı delip kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar!

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Tavanı delip kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar!

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kuyumcuya giren soyguncular, yaklaşık 20 kilo altını çalıp, kaçtı. Soyguncuların, alt kattaki boş iş yerinin beton tavanını delip kuyumcudaki kasaya ulaştığı anlaşıldı.

Manavgat kent merkezindeki İbrahim Sözen Caddesi'nde kuyumcu dükkanı sahibi Ramazan Arıkan, sabah iş yerini açtığında kasadaki altınların yerinde olmadığını fark etti. Ramazan Arıkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkanının çevresinde önlem alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BETONU DELİP KASAYA ULAŞMIŞLAR

İlk belirlemelere göre kuyumcu dükkanının altında bulunan boş iş yerine giren soyguncuların, buradan beton tavanı delerek altınların bulunduğu kasaya ulaştığı, kasayı da delip, içerisindeki altınları alarak kayıplara karıştığı anlaşıldı.

20 kiloya yakın altınla ortadan kaybolan soyguncuların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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