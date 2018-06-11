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    Tavandan ve vites kutusundan çıktı...Polisi şaşkına çevirdi

    Çağlar ÖZTÜRK (DHA)
    11.06.2018 - 10:18 | Son Güncelleme:

    Adana polisi şüphe üzerine durduğu otomobilin tavan ve vites kutusuna gizlenmiş, 2 ruhtasız tabanca ve 20 bin lira değerindeki uyuşturucu buldu.

    Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri Seyhan ilçesi Gürselpaşa mahallesinde şüphelendikleri bir otomobili kontrol etmek istedi. İçinde 3 kişinin bulunduğu araç polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler, kovalamaca sonucu otomobili ara sokakta durdurdu. Polis yaptığı aramada ise, aracın tavan ve vites kutusuna gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca, 25 mermi ve 20 bin lira değerinde uyuşturucu buldu. Uyuşturucu satıcısı oldukları saptanan  Ramazan B., Fırat Ç., ve Fikret T.'nin ayrıca 'Silahla tehdit ve silahla yaralama' suçlarından da arandığı öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tavandan ve vites kutusundan çıktı...Polisi şaşkına çevirdi

     

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    Etiketler: Adana , otomobil , silah , son dakika , haberler
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