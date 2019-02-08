Tatvan ve Ahlat'ta okullara tatil edildi
Bitlis’in Tatvan ve Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.
Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarından dolayı 8 Şubat 2019 Cuma (bugün) öğleden sonra tüm ilk ve ortaöğretim okulları yarım gün tatil edilmiştir” denildi.
Ahlat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da kar yağışı nedeniyle yatılı bölge okulları hariç tüm okulların 8 Şubat 2019 cuma günü (bugün) öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.
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