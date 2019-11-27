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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/DHA
27.11.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

'Tatlıcı' cinayetinin sanığı: Bana ağırlaştırılmış müebbet verin!

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'Tatlıcı' cinayetinin sanığı: Bana ağırlaştırılmış müebbet verin!

BURSA'da tatlı firması sahibi olan yeğeni Fatih Karaman'ı (38), kırmızı ışıkta bekleyen otomobilinde tabancayla vurarak öldüren dayısı Yılmaz Sevinç’in (53) yargılanmasına devam edildi. Sevinç duruşmada, "Bana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verin" dedi.

Olay, 7 Temmuz 2018 tarihinde Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi. Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi Fatih Karaman, kırmızı ışıkta duran otomobilinde eşi ile telefonda konuşurken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, başından ağır yaralanan Karaman, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis tarafından katil zanlısı olarak gözaltına alınan Fatih Karaman'ın dayısı Yılmaz Sevinç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yılmaz Sevinç hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'ÖLDÜRECEĞİNİ VE ELLERİME ÇEKİÇLE VURDURACAĞINI SÖYLEDİ'

Tutuklu sanık Yılmaz Sevinç’in Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Yılmaz Sevinç, taraf avukatları, Fatih Karaman'ın eşi Yadigar Karaman ve annesi Necla Karaman katıldı. Yeğeni Fatih Karaman’ı lüks içinde yaşamakla suçlayan Sevinç, "Babadan kalan Bağdat hurmacısını yıllarca birlikte işlettik. Firmamızı büyütmeye karar verdik. Kayapa’da bir fabrika tuttuk. Ancak, mali zorluklar çekmeye başladık. Avukatımızın yönlendirmesiyle iflas gibi gösterip, yeni kurulan şirketin başına yeğenim Fatih Karaman geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık bin 500 lira vermeye başladı. Biz haftalık alırken, Fatih’in birden lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Ben kendisine durumu sormaya başladığımda bana karşı çıktı, haftalığımızı kesti, çocuklarımızı işten çıkardı. Aracılarla beni tehdit etmeye başladı. Öldüreceğini ve ellerime çekiçle vurduracağını söyledi" şeklindeki savunmasını tekrarladı. Duruşmada tanıklar da dinlendi.

Tatlıcı cinayetinin sanığı: Bana ağırlaştırılmış müebbet verin

'BANA, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİN'

Duruşmada söz alan anne Necla Karaman, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Eşini öldüren sanık Yılmaz Sevinç’in anlattıklarının doğru olmadığını tekrarlayan Yadigar Karaman ise, "Beni iki çocuğumla bıraktı. Eşim, dayıları için elinden geleni her şeyi yaptı. En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini istedi. Mahkeme başkanının yeniden söz verdiği sanık Yılmaz Sevinç, "Başkanım bana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verin" dedi. Mahkeme başkanı ise "Kararı biz vereceğiz" şeklinde cevap verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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