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    Tatlı Dil Forumu nedir?

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 11:20 | Son Güncelleme:

    Tatlı Dil Forumu, ilki 2011 yılında olmak üzere Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme amacıyla kurulmuş bir yapılanmadır. İlk olarak İngiltere'de düzenlenmeye başlanan Tatlı Dil Forumu, ikinci yılında Türkiye'de düzenlenmiştir. Sonraki yıllarda ise bu forum iki ülke arasında sırayla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İşte merak edilen Tatlı Dil Forumu hakkında detaylı bilgiler

    Tatlı Dil Forumu, 2011 yılının Mart ayında Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde İngiltere Başbakanı David Cameron ile görüşmek üzere İngiltere’ye yapmış olduğu resmi ziyaret sırasında kurulmuş ve ismini her iki ülkenin Başbakanının ortaklaşa kararıyla almıştır. 

    Türkiye ile Birleşik Krallık arasında karşılıklı olarak ikili ilişkilerin güçlendirilerek sürdürülmesini ve medya, akademi, siyaset, ekonomi, kültür, iş dünyası ve beşeri alanlarda sivil diyaloğu da kapsayacak şekilde zenginleştirilmesini amaçlayan Tatlıdil Forumu, bir yıl Türkiye’de bir yıl İngiltere’de gerçekleştirilmekte olup, 2011’den bu yana her iki ülkenin de hükumetleri tarafından en yüksek düzeyde temsil edilmektedir.

    Türk tarafından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Reha Denemeç ve işadamı Bülent Göktuna ile Birleşik Krallık tarafından Dışişleri eski Bakanı Jack Straw ve işadamı Julian Horn-Smith’in eş başkanlıklarında yürütülen Forum, iki ülkenin önde gelen isimlerini her yıl bir araya getirerek, güncel ikili ve uluslararası meseleleri gayrı resmi bir ortamda değerlendirmelerine imkan tanımaktadır. 

    Bugün itibariyle en üst düzey katılımla altı forum gerçekleştirilmiştir:

    1. 7-9 Ekim 2011 – Oxford, İngiltere
    2. 11-13 Ekim 2012 – İstanbul, Türkiye
    3. 1-3 Kasım 2013 – Edinburg, İskoçya
    4. 28-30 Kasım 2014 – İstanbul, Türkiye
    5. 11-13 Mart 2016 – Bath, İngiltere
    6. 24-26 Mart 2017 – Antalya, Türkiye

    7'nci forum ise 11-13 Mayıs 2018 tarihlerinde İngiltere'de gerçekleştirilecektir.

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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