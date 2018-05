Tatlı Dil Forumu nedir?

Tatlı Dil Forumu, 2011 yılının Mart ayında Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde İngiltere Başbakanı David Cameron ile görüşmek üzere İngiltere’ye yapmış olduğu resmi ziyaret sırasında kurulmuş ve ismini her iki ülkenin Başbakanının ortaklaşa kararıyla almıştır.



Türkiye ile Birleşik Krallık arasında karşılıklı olarak ikili ilişkilerin güçlendirilerek sürdürülmesini ve medya, akademi, siyaset, ekonomi, kültür, iş dünyası ve beşeri alanlarda sivil diyaloğu da kapsayacak şekilde zenginleştirilmesini amaçlayan Tatlıdil Forumu, bir yıl Türkiye’de bir yıl İngiltere’de gerçekleştirilmekte olup, 2011’den bu yana her iki ülkenin de hükumetleri tarafından en yüksek düzeyde temsil edilmektedir.



Türk tarafından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Reha Denemeç ve işadamı Bülent Göktuna ile Birleşik Krallık tarafından Dışişleri eski Bakanı Jack Straw ve işadamı Julian Horn-Smith’in eş başkanlıklarında yürütülen Forum, iki ülkenin önde gelen isimlerini her yıl bir araya getirerek, güncel ikili ve uluslararası meseleleri gayrı resmi bir ortamda değerlendirmelerine imkan tanımaktadır.



Bugün itibariyle en üst düzey katılımla altı forum gerçekleştirilmiştir:

7-9 Ekim 2011 – Oxford, İngiltere 11-13 Ekim 2012 – İstanbul, Türkiye 1-3 Kasım 2013 – Edinburg, İskoçya 28-30 Kasım 2014 – İstanbul, Türkiye 11-13 Mart 2016 – Bath, İngiltere 24-26 Mart 2017 – Antalya, Türkiye

7'nci forum ise 11-13 Mayıs 2018 tarihlerinde İngiltere'de gerçekleştirilecektir.