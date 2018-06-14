Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tatile gitmek için saatlerdir sıra bekliyorlar

    Tatile gitmek için saatlerdir sıra bekliyorlar

    İHA
    14.06.2018 - 12:45 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanırken, tatile gitmek isteyen vatandaşlar, saatlerdir feribota binmek için sırada bekliyor.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Tatilciler yola çıktı, uzun kuyruklar oluştu
    • Tatilciler yola çıktı, uzun kuyruklar oluştu
    • Tatilciler yola çıktı, uzun kuyruklar oluştu
    • Tatilciler yola çıktı, uzun kuyruklar oluştu

    Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul’dan gelip Tekirdağ üzerinden feribotları kullanarak Bandırma, Avşa ve Marmara adalarına geçmek isteyen tatilciler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

    ARAÇ YOĞUNLUĞU 4 KM'Yİ BULDU

    Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tekirdağ Limanı'nda, araç kuyrukları zaman zaman 4 kilometreyi aşarken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir aldı.

    Yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tatilcilerden Erol Kaş, "Avşa sırası düzgün değil saygısızlık diz boyu. Önlem alınmasını istiyoruz. Bir de gemilerin arttırılmasını istiyoruz. Saat başı olursa en azından böyle günlerde iyi olur. Saat dokuzda buradaydık 12.30 gemisine binebilirsek ne ala. İstanbul'dan Avşa'ya gemi konulmasını talep ediyoruz. Özellikle arabalı gemi konulmasını talep ediyoruz" dedi.

    "SABAH 8'DEN BERİ BEKLİYORUZ"

    Tatilcilerden Orhan Koçyiğit ise, "Avcılar'dan geliyorum bayram tatili için Avşa'ya gideceğiz inşallah. Sabah sekizden beri bekliyoruz işte herhalde 12.30 gemisine binemeyeceğiz. 15.30 gemisine de binmemiz belli değil. Şu an 85'inci arabayım" diye konuştu.

    Etiketler: tatil , feribot , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri