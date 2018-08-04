Tatile gidiyorlardı... Anne ile oğlu öldü, çok sayıda yaralı var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTatile gidiyorlardı... Anne ile oğlu öldü, çok sayıda yaralı var
GeriGündem Tatile gidiyorlardı... Anne ile oğlu öldü, çok sayıda yaralı var
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)
04.08.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

Tatile gidiyorlardı... Anne ile oğlu öldü, çok sayıda yaralı var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatile gidiyorlardı... Anne ile oğlu öldü, çok sayıda yaralı var

KASTAMONU’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Yadigar İsmailoğlu (49) ile oğlu Semih İsmailoğlu (16) yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Otomobillerin çarpışma anı olay yeri yakınındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hayatını kaybeden Yadigar İsmailoğlu'nun çocukları ile Sinop’a tatile gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, sabah saatlerinde Taşköprü yolu Hacıbey kavşağında meydana geldi. İdris İsmailoğlu (18) yönetimindeki 37 SK 510 plakalı otomobil ile Hüseyin Demirsoy (55) yönetimindeki 34 LP 1387 plakalı otomobiller, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yadigar İsmailoğlu (49) olay yerinde hayatını kaybetti, oğulları sürücü İdris İsmailoğlu ve lise birinci sınıf öğrencisi Semih İsmailoğlu ile Hüseyin Demirsoy, Tülin Kebelioğlu (18), Muhammed İlgeç (18), E.E.K. (5),  Nurdan Demirsoy (53), Saliha Demirsoy (43), Kaan Demirsoy (18) ve Merve Demirsoy yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Semih İsmailoğlu da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TATİL İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Kazada hayatını kaybeden Yadigar İsmailoğlu'nun çocukları ile Sinop’a tatile gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Kastamonu Rehabilitasyon Merkezi’nin yemekhanesinde işçi olarak çalışan Yadigar İsmailoğlu’nun hafta sonu denize gitmek için izin aldığı kaydedildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden oğlu Semih İsmailoğlu'nun ise lise öğrencisi olduğu öğrenildi. Bu arada hurdaya dönen araçlardan Hüseyin Demirsoy’un otomobilinin motor kısmının da yola düştüğü görüldü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ana vatanı Güney Amerika ama... Bitlis'te ilk hasat yapıldı

Tatile gidiyorlardı... Anne ile oğlu öldü, çok sayıda yaralı var

Cuma vaazı sırasında şoke eden ölüm!

Dünyaca ünlü derginin Türkiye makalesine sert tepki