Tatile çıkacaklar dikkat

Bayram öncesi sürücülere uyarılarda bulunan Makine Yüksek Mühendisi Alpay Lök, tatil yolunun gündelik şehiriçi yollardan farklı olduğuna dikkat çekti. Şehirlerarası yollarda kamyon, otobüs, çekici, römork gibi çok sayıda ağır ticari araç olduğunu ve yüksek hız yapıldığını belirten Lök, “Şehirlerarası yollarda en ağır kazalar bu araçların etkisiyle meydana geliyor. Tatil sürücüsü ise aynı. Kazalar tek bir kusur veya hatadan değil, kusur ve hataların toplamından meydana geliyor” dedi. Kazalarda en büyük etkenin sürücü kusurları ve aşırı hız olduğunu vurgulayan Lök, günlük hayatta tek başına kullandığı aracıyla bütünleşmiş, uzun yol deneyimi az olmasına karşın özgüveni yüksek sürücülerin kaza yaptığını söyledi.



Alpay Lök, bayram yoluna düşmeden önce yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:



Yola çıkmadan önce tatil aracınızın bakımını yaptırın. Çünkü günlük hayatınızda kullandığınızdan farklı olarak aracın hem yolcu sayısı hem de yükü artacak.



Yolculuk öncesi yaz lastiklerine geçilip, hava basınçları da yüklü araç değerine çıkarılmalı. 6 yıldan yaşlı lastik fren mesafesini uzatacağı gibi özelliklerinden çok şey kaybeder, yenilenmeli. Yeni lastiklerle de alıştırma yapılmalı.



Araçta taşınabilecek yolcu ve yük miktarı aracın ruhsatındaki değeri geçmemeli. Tatil aracının ağırlığı, günlük kullanımına göre daha fazla olduğu için fren mesafesi daha uzun olur. Bu nedenle takip mesafesi arttırılmalı.



KEMERİ UNUTMAYIN

Araç sürücüsü günlük kullanıma kıyasla fren pedalına daha yüksek ayak kuvvetiyle basabilmeli, bunun için de oturma pozisyonu doğru olmalı.



Hem ön hem arka koltuklarda mutlaka emniyet kemeri takılmalı. Bagajdaki yük sabitlenmeli.



HIZ SINIRLARINA UYUN

Hız sınırına mutlaka uyulmalı. Hafif ticari araçlarda yasal hız sınırı otomobilden daha düşük. Örneğin bölünmüş yollarda toleranslar dahil 93km/h. sürücünün günlük şehir içi kullanımdan daha ağır olan aracı aralıksız kullanması, frenlerin ısınmasına, fren mesafesinin uzamasına veya frenlerin hiç tutmamasına neden olabilir.