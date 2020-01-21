Tatilde önce eğlence sonra ders

Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe, ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerine tatili iyi değerlendirmeleri için önerilerde bulundu. Ailelerin ilk ve ortaokul öğrencilerini etkinlik için zorlamamaları gerektiğini söyleyen profesör, “Mutlaka çocukların istediklerini yapmaları önemli” ifadelerini kullandı. Liselilere gezmelerini ve eğlenmelerini öneren Prof. Dr. Kızıltepe, sınava girecek adaylara da “Günde bir-iki saatinizi sınav hazırlığına ayırabilirsiniz” dedi. Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe’nin önerileri şöyle:



“Başta küçükler olmak üzere, öğrencilerin dikkatleri kolayca dağıldığı için sürekli aynı şeyle uğraşamazlar. Yıl içindeki bu molalara ihtiyaç duyarlar. Tatiller onların tekrar dikkatini toplamalarına, üretkenliklerini arttırmaya ve streslerini azaltmaya yarar. Yaratıcılık ve sosyal becerilerine yoğunlaşabilirler. Ayrıca bu molalar aileleriyle birlikte vakit geçirmelerine de fırsat verir. Okula ruh ve beden açısından sağlıklı bir şekilde devam etmelerini sağlar.



HAYVANLARA KULÜBE



İlkokul ve ortaokul öğrencileri, yaşları nispeten küçük olduğu için tatillerde öncelikle dinlenmeye fırsat bulur. Her sabah erkenden sıcak yatağından kalkıp okula gitmek onlar için bizim sandığımızdan daha zor. Onun için kış tatili dinlenmek için iyi bir fırsat. Ayrıca tatillerini çeşitli etkinlikler yaparak değerlendirebilirler. Ancak bu etkinlikleri yaparken ailelerin mutlaka çocukların istediklerini yapmaları önemli. Onlara zorla bir şey yaptırmak, bu işi eğlence niteliğinden çıkarıp, zorunluluk haline getirir. Buna dikkat etmeli. Çocuklar aileleriyle bir şey yapmayı çok severler. Örneğin, ailece yürüyüşe çıkmak, pikniğe gitmek gibi. Havalar soğuk olduğu için yapılamaz gibi görünen bu etkinlikler aslında kışın da rahatlıkla yapılabilir. Çocuklar bir aile ferdiyle birlikte, sokak hayvanlarına kartondan yuva veya kulübe yapabilir. Böylece hayvanlara karşı da bir sevgi ve merhamet geliştirebilirler.



DOĞADA YÜRÜYÜŞ



Tabii ki kitap okumak öncelikle bir etkinlik. Bunu tüm yılda yapabileceği bir alışkanlığa döndürmek için tatil iyi bir fırsat. Ailece bisiklete binip gezmek de çok eğlenceli. Fotoğraf çekmeyi öğrenmek ve çeşitli yerlerde fotoğraf çekmek, özellikle ortaokul çocuklarının ilgisini çekebilir. Doğada çekilen fotoğraflarla oluşturulan bir albümün daha sonra dijitale aktarılması da keyifli olabilir. Birkaç etkinliği bir arada da yapmak da mümkün. Örneğin, doğada yürüyüş, piknik yapmak ve fotoğraf çekmek gibi.



FEN VEYA SANAT PROJESİ



Çocuklar aile ya da arkadaşlarıyla bir fen veya sanat projesi yapabilir. Ancak asla zorla değil, kendileri neyi merak ediyorsa, istiyorsa aileden bir büyükle birlikte araştırıp, uygulamaya geçebilirler. Kız ya da erkek fark etmez, ailelerle mutfakta yemek yapmak da yararlı olabilir. Her yaş grubu için resim yapıp, bir sergide bunları göstermeleri de fark yaratır. Dolaplarını gözden geçirip, kullanmadıkları eşyalarını temizletip, ihtiyacı olanlara vermek için hazırlık yapmak da onların bazı yönlerini geliştirir.



ÜNİVERSİTE ZİYARETLERİ



Lise öğrencileri de tatillerinde gezip eğlenmek ister. Birkaç günlük bir geziye çıkabilirler. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, günlerinin bir-iki saatini sınavlara hazırlanmakla geçirebilirler. İstedikleri üniversiteleri ziyaret edip, yerleşkelerinde vakit geçirebilirler. Akıllarında olan meslekle ilgili bir-iki işyerini ziyaret edip o mesleğin gerçekte hayallerindeki olup olmadığına bakabilirler.”

TİYATRO

* Altın Kız: ‘Altın Kız’ adlı Bulgar halk masalından uyarlanan oyun, altın kalpli bir kız ile üvey annesi arasındaki ilişkiyi masalsı bir şekilde anlatıyor. ‘Altın Kız’ 26 Ocak saat 13.00’te Ankara Devlet Tiyatrosu Altındağ Sahnesi’nde olacak.

* Tembel Memiş: Oyunda kimselere yardım etmeyen, kendi işlerini bile yapmayan tembel Memiş’in macerası anlatılıyor. 26 Ocak saat 13.00’te başlayacak oyun, Ankara Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde.

* Çizmeli Kedi: ‘Çizmeli Kedi’ müzikli çocuk oyunu 26 Ocak saat 14.00’te Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde olacak. Oyun, kral tarafından sarayda kovulan Farfara ile değirmenci Rüzgar’ın maceralarını anlatıyor.

* Mikrobik ve Gribik: Zararlı mikroplar Mikrobik ve Gribik’in hikâyesinin anlatıldığı oyun 26 Ocak saat 13.30 ve 29 Ocak saat 13.30’da Van’daki Kültür Merkezi Sahnesi’nde olacak.

* Akıllı Sincap Sinco: Evsiz kalan akıllı sincap Sinco’nun orman kıyısındaki bir eve girmesi ve orada yaşadığı olayların anlatıldığı oyun, Bursa’daki Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu’nda oynanacak. ‘Akıllı Sincap Sinco’, 25 Ocak’ta saat 13.00 ve 16.00’da, 26 Ocak’ta ise saat 14.00’te sahnede olacak.

* Uğur Böceği Benekli: Uğur böceği Benekli dileğini yerine getirecek bilgeyi bulmak için en yakın arkadaşı ağustos böceği Puki’yle beraber ormanda yollara düşmesinin hikâyesinin anlatığı oyun, 26 Ocak saat 14.00 ve 28 Ocak saat 11.00’de Antalya’daki Haşim İşcan K.M Küçük Salon’da sahnelecek.

* Nasreddin-İnadın Sonu: ‘Nasreddin-İnadın Sonu’ adlı oyunda Nasreddin Hoca’nın inadı yüzünden başına gelenler anlatılıyor. Oyun, 29 Ocak saat 14.00’te Konya’daki Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde olacak.

SİNEMA









* Kuzular Firarda UZAY PARKI: Kuzuların yeni macerası ‘Kuzular Firarda: Uzay Parkı’ vizyonda. Çitfliğe bu kez bir uzaylı geliyor. Animasyon ve komedi türündeki filmin konusu şöyle: Ne yapacağını şaşırmış bu sevimli uzaylı, Mossy Bottom Çiftliği’nin yakınlarına düştüğü zaman, koyun Shaun da ona odaklanır ve çok geçmeden uzay temalı bir eğlence ve

macera için kolları sıvar.

* Sevimli Uzay Kahramanları: Nolan ve arkadaşı Louis’in Ay’a yolculuk etmesini anlatan ‘Sevimli Uzay Kahramanları da vizyonda olan filmlerden. Hikâyede, Nolan ve arkadaşı Louis Ay’a yolculuk edecektir. Ekibin başında ise süper zeka bir mucit olan Reodor vardır. Bütün yolculuk ekibin planladığı gibi gitmez ve onları birçok sürpriz bekler.

* Maceracı Yüzgeçler: Su altının sevimli yaratılarının başrolde olduğu ‘Maceracı Yüzgeçler’ cuma günü vizyonda olacak. Biba ile arkadaşları Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Alesta’nın İstanbul Boğazı’nın derinliklerinde hazırladıkları gösteriyi konu alan film, yedi ayrı macera ve yedi farklı dünyayı sinema perdesine taşıyor.

* DolIttle: Demir Adam olarak tanınan Robert Downey Jr.’ın başrolde yer aldığı ‘Dolittle’ beyazperdede. Fantastik filmin konusu şöyle: İngilterenen en ünlü veterineri olan Dr. John Dolittle, karısını kaybetmesinin ardından kendini evine kapatır. Onu yeniden genç kraliçenin hastlanaması evinden çıkaracaktır. Bu hastalığa çare olmak için bir yolculuğa çıkan Dolittle’a bu yolculukta bir goril, bir ördek, bir deve kuşu ve bir papağan eşlik edecektir.

ATÖLYELER







FOTOĞRAFI KEŞFEDİN



* Pera Müzesi, 1 Şubat’a kadar ‘Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl’ sergisi kapsamında, çocukların fotoğraf sanatını keşfetmelerini sağlayacak atölyeler düzenliyor. 4-6, 7-12, 9-12 ve 10-12 yaş gruplarına yönelik atölyeler öncesinde çocuklar, rehberli turlar eşliğinde sergideki eserleri yaratıcı drama, canlandırma, oyun gibi interaktif yöntemlerle deneyimleyecek.

SANATLA İÇ İÇE



* İstanbul Modern yarıyıl tatili için 7-12 yaş arası çocuklara yönelik hem eğlenceli hem de öğretici sanatla iç içe bir dizi atölye programı hazırladı. 31 Ocak’a kadar düzenlenecek atölyelerde çocuklar müze uzmanlarıyla sanatı yorumlamaya çalışırken, kendi sanatsal üretimlerini de gerçekleştirecek.

MÜZEDE ATÖLYE

* İstanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesi , 11 farklı atölyeye ev sahipliği yapacak. ‘Astronomi Atölyesi’nde çocuklar evreni keşfe çıkacak. Ankara’daki müzede ise 8-14 yaş arası için 25 Ocak’ta saat 14.00-15.30 arasında ‘Fenakistiskop Animasyon Atölyesi’ gerçekleştirilecek.



DEFTER TASARLAMA

* Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Çocuk Eğitimi Programları, yarıyıl için yeni atölye çalışmaları düzenliyor. 7-10 ve 10-12 yaş arası çocuklara yönelik çalışmalarda eğlenceli deneyimler yoluyla öğrenme sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor. 7-10 yaş için ‘Bugün Büyük Bir Sanatçıyım’, ‘Kendi Defterini Tasarla’, ‘Zaman Tasarımcıları’, ‘Dans Eden Notalar’, ‘Modern Pantomim’ ve ‘Arkeoloji’ atölyeleri yer alıyor. 10-12 yaş grubu ise ‘Kültürel Mirasın Doktorları’ atölyesine katılabiliyor.



VAN'DA LEGO FESTİVALİ

* 26 Ocak’a kadar 12.00-19.00 saatleri arasında modern çağın en eski oyuncaklarından olan LEGO’nun farklı konseptlerdeki tasarım alanları Vanlı çocuklarla buluşacak. VAN AVM’de kurulacak LEGO City ve LEGO Friends temalı oyun alanlarında çocuklar çeşitli tasarımlar yapabilecek.

OYUNCAK YAPACAKLAR

* Eskişehir’deki Odunpazarı Modern Müze’de bugün 13.30-14.30 saatleri arasında 4-6 yaş gurubu çocukların, atık malzemeleri kendi tasarımlarıyla, ileri dönüştürülmüş yeni oyuncaklar üretecekleri atölye düzenlenecek.

UZAYA ÇIKIN

* Uzay eğitimi merkezi Uzay Kampı Türkiye, yarıyıl tatilinde 7-15 yaş arasındaki çocuklar için programlar hazırladı. Tatile özel programlar arasında anne-babaların 7-10 yaş arası çocuklarıyla birlikte katılabilecekleri iki günlük Aile-Çocuk Uzay Kampı; 9-15 yaşa özel iki günlük Yıldızlar ve Gezegenler Macerası ve Mars’a Seyahat; üç günlük Minecraft Yeni Ufuklar; beş günlük Uzay Yolcuları ve Robot Aktiviteli Uzay Yolcuları programları yer alıyor. Konaklamalı programların yanı sıra, 7-15 yaş ve 9-15 yaş arası katılımcılar için günlük tur seçenekleri de bulunuyor.

KARNEYLE ÜCRETSİZ

* Bursa’da Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde öğrencilere karne hediyesi sunacak. Tatilin tadını sürpriz hediyelerle çıkaracak öğrenciler, müzedeki etkinliklerle keyifli anlar yaşayacak. Atölyelere katılabilecek ve gösterileri izleyebilecekler.

RENGARENK KUPALAR

* Akbank Sanat Çocuk Atölyeleri Programı’nda yaryıla özel boyamadan, çanta tasarımına kadar birçok etkinlik yer alıyor. 5-8 yaş için ‘Miniklere Baskı Resim Atölyesi’ 4-12 yaş için ‘Ailece Mozaik’; 9-14 yaş için ‘Linol Baskı Atölyesi’ yer alan etkinlikler arasında.

ALT KAT ÇOCUKLARIN

* İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Alt Kat’ta çocukları, ara tatil boyunca renkli atölyeler bekliyor. 4-10 yaş için düzenlenecek ‘Filmlerle Keşfediyor, Düşünüyoruz’ atölyesinde, çocuklar dünyanın farklı ülkelerinden kısa filmler izleyecek. 9-10 yaş için uygun olan ‘Ritmik Beden Orkestrası’ atölyesinde ise, müzik aletleri olmadan müzik yapacaklar. Etkinlikler, rezervasyona açık ve ücretsiz.

YARATICI OKUMA

* Türkiye İş Bankası Müzesi, yarıyıl tatili kapsamında 22 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 4-12 yaş grubuna yönelik yaratıcı drama, bilgi ve oyunun iç içe geçtiği zengin içerikli birbirinden eğlenceli atölyeler düzenliyor. Ücretsiz olan etkinlikler arasında 4 yaş için ‘Yaratıcı Okuma’ ve ‘Sakar Cadı Vini Gösterisi’ de var.

MİNİKLER BULUŞACAK

* Yapı Kredi Kültür Sanat, 25 Ocak’ta ‘Yaratıcı Okuma’ atölyeleri yapılacak. ‘Çok Özel Posta’ saat 10.00’da 5-6 yaş grubu okurlarıyla, ‘Natan Farklı Bir Şekilde Öğreniyor’ saat 12.00’de 7-9 yaş okurlarıyla buluşacak. Ücretsiz gerçekleşecek etkinlikler için rezervasyon gerekiyor.