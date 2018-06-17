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    Tatilciler dönüş yolunda... Çile sürüyor

    Hürriyet Haber
    17.06.2018 - 20:13 | Son Güncelleme:

    Ramazan Bayramı'nın son gününde evlerine dönen tatilciler nedeniyle birçok şehirde trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul'a dönmeye başlayan tatilciler nedeniyle Kocaeli TEM geçişinde yoğunluk gece saatlerinde de devam etti.

    Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine ve tatile giden tatilcilerin TEM otoyolunda sabah saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. 3 günlük tatilin son gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler nedeniyle sabah saatlerinde uzun kuyrukların oluştuğu Kocaeli TEM geçişinde gece saatlerinde de yoğunluk devam etti.

    Trafik durma noktasına gelirken, polis ekipleri geçişleri rahatlatmak için başlattığı çalışmalarını sürdürdü.

    Tatilciler dönüş yolunda... Çile sürüyor

    Yoğunluk sebebi ile meydana gelen kazalara anında müdahale eden ekipler, vatandaşların yolda daha rahat ilerleyebilmesi için her 5 kilometrede bir nöbette bekliyor.

    Öte yandan, trafiğin gecenin ilerleyen saatlerinde rahatlaması bekleniyor.

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    Tatilciler dönüş yolunda... Çile sürüyor

    SAKARYA

    Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Sapanca-Kartepe kesiminde de öğle saatlerinde başlayan ve devam eden yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

    Arızalanan araçlar ve hasarlı kazalar nedeniyle trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.

    Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

    İDO SEFER SAYISINI ARTIRDI

    Ramazan Bayramı tatilinin son gününde tatilciler, dönüş yolculuğuna başladı.

    Ege Bölgesi'nin güzide tatil yöreleriyle Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Akçay gibi tatil beldelerinden deniz yoluyla İstanbul'a gitmek isteyen tatilciler nedeniyle, Bandırma Feribot İskelesi önünde araç kuyrukları oluştu. İDO'nun Bandırma-İstanbul (Yenikapı)- Bandırma arasındaki feribot sefer sayısı yoğunluk nedeniyle 10'a çıkarıldı. 

    Tatilciler dönüş yolunda... Çile sürüyor

    İDO'dan alınan bilgiye göre Bandırma-İstanbul (Yenikapı) hattında bayramın son günde yapılan 6 feribot, 4 deniz otobüsü seferiyle 7 bin 680 yolcu ve bin 320 motorlu araç taşınacak. Bu sabah saat 10.00’da başlayan seferler, gece saat 23.55’e kadar devam edecek. Yoğun talep nedeniyle seferler pazartesi günü de saat 03.00'te başlayıp 23.55’e kadar devam edecek, bu süreçte feribotla 6 sefer gerçekleştirilecek.

     

    BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK ÇİLEYE DÖNDÜ

    Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Kuzey gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

    Dönüşler nedeniyle yollarda trafik artarken tatilcileri taşıyan şehirlerarası otobüslerde yollarda yoğun kuyruklar oluşturuyor. Özellikle Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolundaki kuzey gişelerinde sürücüler dakikalarca araç kuyruklarına takılıyor.

    Öte yandan Bursa-İstanbul ve İzmir-Bursa karayollarında da yoğun araç trafiği yaşanıyor.

    İZMİR'DEKİ TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA

    İzmir'de Ramazan Bayramı tatilinin son gününde trafik ve araç yoğunluğu helikopterle denetlendi

    Tatilciler dönüş yolunda... Çile sürüyor

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Arif Aysun, Ramazan Bayramı tatilinin son günü oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçebilmek amacıyla trafiği helikopterle havadan denetledi.

    Tatilciler dönüş yolunda... Çile sürüyor

    ÇANAKKALE'DE DÖNÜŞ ÇİLESİ

    Ramazan Bayramı'nın 3 günlük tatilini Ege bölgesinde geçiren vatandaşlar, bayramın son günü eve dönüş yolunda Çanakkale'de uzun araç kuyrukları oluşturdu.

    Tatilciler dönüş yolunda... Çile sürüyor

    Başta İstanbul olmak üzere Trakya bölgesinden yola çıkan tatilciler, Çanakkale feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Bayramın son günü Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyüne geçmek isteye araç sürücüleri uzun süre oluşan araç kuyrukları nedeniyle kendilerine gelecek sırayı bekledi.
    Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale-Eceabat hattında 4, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında 1 feribot ile 1 deniz otobüsü olmak üzere toplam 20 feribot sefer yapıyor. Öte yandan Çanakkale’den Eceabat, Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile Lapseki-Gelibolu arasındaki 5 feribot saatsiz olarak sefer yapıyor.

    Tatilciler dönüş yolunda... Çile sürüyor

    Trafik polisleri, hem şehir içi trafiğinde yaşanan sıkışıklığı önlemek hem de feribot kuyruğunda oluşabilecek olumsuz davranışların önüne geçmek için yoğun mesai yapmaya devam ediyor.

    Tatilciler dönüş yolunda... Çile sürüyor

    SÖKE-BODRUM, SÖKE-KUŞADASI VE DİDİM-MİLAS KARAYOLLARINDA YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

    Ramazan Bayramı dolayısıyla tatillerini Aydın ile Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yoluna geçti.

    Özel araçlarıyla trafiğe çıkan tatilciler, yollarda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğunluğun oluştuğu Söke-Bodrum, Söke-Kuşadası, Didim-Milas karayollarında denetimlerini artırdı.

    Tatilciler dönüş yolunda... Çile sürüyor

    Söke İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal da yoğunluğun en fazla oluştuğu Novada Kavşağı'ndaki trafik kontrollerini yerinde inceledi.

    Ekipler, uzun yolculuğa çıkan şoförlere de zaman zaman dinlenmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

    KAHRAMANMARAŞ’TA BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU

    Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı nedeniyle tatil dönüşü trafikte yoğunluk oluştu. Özellikle Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda yaklaşık 30 kilometreye ulaşan trafik kuyruğu oluşurken sürücüler güçlükle ilerledi.

    Öte yandan zaman zaman maddi ve hafif yaralanmalı kazalar da meydana gelirken, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı trafiği açmaya devam etti.

    Kahramanmaraş’ta trafik yoğunluğunun akşam geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.


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    Etiketler: tatilci , son dakika , haberler
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