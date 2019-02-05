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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
05.02.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Tatil için İstanbul’a gelmişlerdi! 12 bin dolarlık şok...

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Şişhane’den Taksim’e gitmek için otobüse binen Libyalı turist aile hayatının şokunu yaşadı. Libyalı ailenin çantasında bulunan 12 bin dolar çalındı. Otobüsün kapılarını kapatan şoför polis çağırdı. Yolcular tek tek otobüsten indirilerek aranırken, parası çalınan kadın gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz Cuma günü Edirnekapı - Taksim seferini yapan özel halk otobüsünde yaşandı. Libyalı aile, Şişhane’den Taksim’e gitmek üzere halk otobüsüne bindi. Abdul Munim Salim şoförün yanına giderek yolculuk ücretini nakit vermek istedi. Ancak şoför kart kullanması gerektiğini söyleyince tekrar otobüste oturan eşi ve çocuğunun yanına giden adam, çantanın fermuarının açık olduğunu fark etti. Panikle çantayı açan Salim paraların yerinde olmadığını gördü. Yaşadığı kısa süreli paniği atlatan Salim otobüs şoförünün yanına giderek parasının çalındığını belirtip yardım istedi.

Otobüs şoförü de Taksim alt geçidinde bulunan durakta durarak durumu polise bildirdi. Kapıları kapatan otobüs şoförü polisi beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otobüs şoföründen bilgi alarak erkek yolcuların üzerini tek tek aradı. Kadın yolcular da polis gözetiminde birbirlerinin üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda çalındığı iddia edilen 12 bin dolar bulunamadı.

LİBYALI KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Paranın bulunamaması üzerine Abdul Munim Salim’in eşi Sarah Abdulfatah sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan kadını polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Çanta içinde 12 bin doların olduğunu belirten Libyalı ailenin İstanbul’a tatil için geldiği öğrenildi. Parayı çalan şüpheli ya da şüphelilerin önceki duraklarda inmiş olma ihtimalini değerlendiren ekipler turist ailenin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

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