Tatil için Belçika'dan memleketine geldi! Maganda kurşunuyla can verdi
Tatil yapmak için Belçika'dan memleketi Kırşehir'e gelen 21 yaşındaki Gamze Boynuince, katıldığı sünnet düğününde rastgele sıkılan silahlardan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf Köyü'nde meydana gelen olayda Belçika'dan memleketine gelen Gamze Boynuince (21), sünnet törenine katıldı. Bu sırada düğüne katılan bazı kişiler, silah ile havaya rastgele ateş açtı. Seken kurşunlardan biri halay çeken Gamze'ye isabet etti.
Kanlar içinde yere yığılan genç kız, burada hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Gamze Boynuince'nin cesedi de yapılan incelemenin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, köy muhtarının da aralarında olduğu 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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