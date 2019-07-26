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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer ŞEN/KARAMAN (DHA)
26.07.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Tatil dönüşü kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

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Tatil dönüşü kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

Karaman'da tatilden dönen ailenin otomobili, buğday yüklü TIR'a arkadan çarpıp mısır tarlasına uçtu. Kazada, Tuba Coşkun (33) öldü, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Muğla'daki tatilin ardından Coşkun ailesi, Mersin'deki evlerine dönmek için otomobille yola çıktı. Feza Güven Coşkun (34) yönetimindeki 34 BGD 467 otomobil, saat 08.00 sıralarında Karaman- Konya kara yolunun 35'inci kilometresine geldiğinde Ferdi Metin (32) yönetimindeki 42 GY 751 plakalı buğday yüklü TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil, mısır tarlasına uçtu.

Tatil dönüşü kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
Kazada sürücü Feza Güven Coşkun, eşi Tuba ve çocukları Rüzgar (6) ile Yağmur Coşkun (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Tuba Coşkun, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Feza Güven Coşkun ile çocukları ise ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Rüzgar Coşkun'un da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. TIR şoförü Ferdi Metin de kazadan yara almadan kurtuldu.

Tatil dönüşü kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

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