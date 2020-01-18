Tatil dönüşü ‘kaşık havası’

OKULÖNCESİ, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon öğretmen dün yarıyıl tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklara “Lütfen, tatilde evlere, odalarınıza kapanmayın” mesajı verdi: “Hayat çok güzel, çok anlamlı ve çok derin bir kitap. Yeni şeyler keşfedin, yeni insanlar tanıyın, yeni yerlere gidin, dinlemediğiniz şarkılar dinleyin, daha önce yaslanmadığınız ağaçlara yaslanın, dokunmadığınız toprağa dokunun, insan okuduğuyla zenginleşir. ”

Bakanlık ise, ilk ve ortaokul öğrencileri için ‘yarı yıl tatil görevleri’ hazırladı. Hazırlanan kılavuzlarda beşer görev yer aldı. İlkokullar için birinci görevde öğrencilerin yoğurt mayalaması istendi. İkinci görevde çocukların her yeri kendilerinin temizlemesi istendi. Üçüncüsünde ise öğrenciler çevre grubu kuracak ve bir parkı temizleyecek. Dördüncü görevde bir Türkiye haritası çizilecek. Son görevde ise öğrenciler işitme engelli arkadaşlarıyla iletişim kurabilmeleri için işaret diliyle “Arkadaş olabilir miyiz?” cümlesinin nasıl söylendiğini öğrenecek. Ortaokul öğrencileri için birinci görevde kravat bağlamayı öğrenmeleri istendi. İkinci görevde kaşık havası oynamaları istenerek, “Tatil dönüşü bütün sınıf ‘Silifke’nin Yoğurdu’ türküsünü açıp, kaşıklarınızı şıklatarak oynayacaksınız. E oturmaya mı geldiniz siz bu okula?” denildi. Öğrenciler üçüncü görevde top sektirmeyi, dördüncü görevde Türk kahvesi pişirmeyi öğrenecekler. Son görevde ise işaret diliyle “Arkadaş olabilir miyiz?” cümlesinin nasıl söylendiği öğrenilecek.