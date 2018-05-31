Tatil cennetinde can pazarı

Kuşadası ile Yunanistan’ın Samos Adası arasındaki uluslararası sulardan kapkara dumanların yükseldiği görüldü. Motoryatın alev aldığını fark eden yakındaki teknenin kaptanı Cüneyt Cebeci, "Tavşan Adası açıklarında bir tekne çok kötü yanıyor, yardıma ihtiyaç var" diye telsizden anons geçti.

Cebeci ile eşi, yanan motoryattan cep telefonu kamerasıyla görüntü alırken, 2 kişinin suda yüzdüğünü gördü. DHA muhabirine konuşan kaptan Cebeci, motoryattan denize atlayan 50 ve 20 yaşlarındaki baba- oğulu kurtarmak için denize ip attığını, ulaştığı ipi oğluna bağlayan babanın ise "Çok yoruldu, kulaç atacak hali kalmadı" dediğini söyledi.

İsimleri öğrenilemeyen baba- oğul, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edildi.