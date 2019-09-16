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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BODRUM(Muğla), (DHA)- AA
16.09.2019 - 00:57, Son Güncelleme:

Tatil cennetinde korkutan yangın

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Tatil cennetinde korkutan yangın

 Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi. Otluk ve Makilik alanda çıkan yangın için ekipler seferber oldu.

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  • Bodrumda makilik alanda yangın
  • Bodrumda makilik alanda yangın
  • Bodrumda makilik alanda yangın
  • Bodrumda makilik alanda yangın
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Turgutreis mahallesi de otluk ve makilik alanda çıkan yangın, geniş bir bölgede etkili oldu. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken yangın devam ediyor.

Bayrak Tepe mevkisinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Otluk ve makilik alanda başlayan yangın kısa süre içinde rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine Turgutreis’in yanı sıra Bodrum’un diğer mahallelerinden çok sayıda itfaiye ekibi yangın yerine sevk edildi.

Tatil cennetinde korkutan yangın

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Söndürme çalışmalarına AKUT Bodrum ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi. Kimi vatandaşlar söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi.

Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle müdahale etmede zaman zaman zorluk yaşadı. Alevler Turgutreis, Gümüşlük, Akyarlar, İslamhaneleri mahallelerinden görüldü.

BAŞKAN ARAS DA YANGIN YERİNE GELDİ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangın duyar duymaz bölgeye geldi. Yangını yerine inceleyen Aras itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Yangın bölgesinde de inceleme yapan Başkan Aras, yangının geniş bir alana yayıldığını belirterek “Şu an Turgutreis Karabağ bölgesindeyiz. Dağlık alanda çıkan bir yangın. Genelde makilik bir bölge. Meskun bir mahal değil. Ancak çok sarp bir yerdeyiz. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yol olmadığı için ekipler bir yere kadar müdahale ediyor. Şu an rüzgar yok. Muhtemelen kısa süre sonra kontrol altına alınacaktır” dedi.

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