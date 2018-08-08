Tatil cennetinde korkunç olay! Bu halde bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda araçtan baş aşağı sarkmış vaziyette bulunan uyuşturucu bağımlısının hali yürek sızlattı
Sarılar Mahallesi’nde ormanlık alan içerisinde bir kişi araçtan baş aşağı sarkmış vaziyette olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, baygın haldeki kişi Manavgat Devlet Hastanesine getirdi.
Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan kişinin uyuşturucu madde aldıktan sonra komaya girdiği belirlendi.
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