Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tatil cennetinde kilometrelerce kuyruk! Trafik durdu

    Tatil cennetinde kilometrelerce kuyruk! Trafik durdu

    MUĞLA (İHA)
    11.06.2018 - 16:38 | Son Güncelleme:

    Ramazan bayramına 4 gün kala tatilciler Bodrum’a akın etmeye başladı. İlçe girişinde kilitlenen trafik nedeniyle araçlar 4 km’lik yolu 45 dakikada geçebildi. Trafik yoğunluğunun Arefe gününe kara süreceği öğrenildi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Tatil cennetinde kilometrelerce kuyruk Trafik durdu
    • Tatil cennetinde kilometrelerce kuyruk Trafik durdu
    • Tatil cennetinde kilometrelerce kuyruk Trafik durdu
    • Tatil cennetinde kilometrelerce kuyruk Trafik durdu

    Ramazan bayramını Bodrum’da geçirmek isteyen tatilciler ilçeye akın etmeye başladı. 2 gündür yoğun trafiğin görüldüğü ilçede bugün ise trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce trafik kuyruğunda kalan vatandaşlar 4 kilometrelik yolu 45 dakikada geldiklerini ifade etti. İlçe girişinde başlayan trafik kuyruğu yaklaşık 10 kilometreye kadar ulaştı.

    Trafiğin bir ucunun Bodrum girişinde diğer ucunun ise Ortakent kavşağında olduğu görüldü. Trafik yoğunluğundan dolayı ambulanslarda uzun kuyruklardan geçmekte zorlandı. İstanbul, İzmir, Ankara ve yurdun birçok kesiminden gelen binlerce yerli turist trafik çilesi yaşadı.

    Akın akın gittiler! O ilçemizde adım atacak yer kalmadı...
    daha fazla video için
    Etiketler: MUĞLA , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri