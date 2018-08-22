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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.08.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

Tatil cennetinde gergin anlar! Ünlü senarist karakolluk oldu

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Tatil cennetinde gergin anlar! Ünlü senarist karakolluk oldu

Süper Baba, İkinci Bahar, Aliye gibi izlenme rekorları kıran dizilerin senaristi Güliz Kucur’un, Kuşadası’ndaki 3 komşusu ile yaşadığı sorunlar karakola taşındı. Komşuları, “Tehlike altındayız. Ne yapacağı belli değil” dedi

Türkiye'deki reyting rekorları kıran 'Süper Baba', 'İkinci Bahar', 'Aliye', 'Deli Yürek', 'Yabancı Damat' gibi birçok dizinin senaristi Güliz Kucur, Kuşadası'ndaki 3 komşusuyla karakolluk oldu. İsmet-Hülya Yalçın çifti, "Huzurumuz kalmadı. Davacı olacağız" diyerek Kucur'dan şikayetçi oldu. Kucur'un babasıyla aynı sitede komşu olduklarını söyleyen İsmet Yalçın, "Ailesinin bir sorunu vardı, komşu olarak yardımcı oldum. Ardından ailece görüşmeye başladık. Daha sonra abuk subuk şeyler söyledi. Eşimle birlikte görüşmeme kararı verdik. Ne olduysa ondan sonra oldu" dedi.

"TEDAVİ GÖRMESİ GEREK"

Ünlü senaristin tedavi görmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Hastanede psikiyatri servisine gitti. Doktor imza karşılığı bıraktı. Büyük sorunları var, tedavi olması lazım. Misafirlerimiz geliyor, onları bile rahatsız ediyor. Perişan olduk, huzurumuz kalmadı. Benden de şikayetçi olmuş. Neymiş, taciz ediyormuşum. Böyle şey olur mu? Ben ailemle yaşayan birisiyim. Hayatı bize dar etti. Karakolda şikayetçi oldum. Bayramdan sonra dava açacağım" diye konuştu. Yalçın, "Benimle birlikte üç aile daha dava açacak. Polisler bile bıktı. Bir gün evinde bir olay yaşadı, misafirleriyle karakola götürdük. Orayı da birbirine kattı. Tehlike altındayız, ne yapacağı belli değil" dedi. (YENİ ASIR)

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.08.2018) 2
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