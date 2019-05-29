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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.05.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Tatil beldesinde yangın! Alevler sitelere 5 metre kala durduruldu

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Tatil beldesinde yangın! Alevler sitelere 5 metre kala durduruldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın lüks sitelere 5 metre kala güçlükle söndürüldü.

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  • Bodrumda yangın
  • Bodrumda yangın
  • Bodrumda yangın
  • Bodrumda yangın
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Gündoğan Mahallesi'nde bulunan bir makilik alanda yangın çıktı. Bir anda kontrolden çıkan yangın hızla büyüyerek yerleşim yerlerine ilerlemeye başladı. İtfaiye ekipleri yangının söndürmek için uzun uğraşlar verdi. Alevleri gören site sakinleri hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Veterinerler sitesine ve çevrede bulunan lüks sitelere 5 metre kalan yangın kontrol altına alındı. Alevler yaklaşık 2 dönümlük alanı kül etti. 1,5 saat süren yangının ardından mahalle sakinleri ve tatilciler rahat bir nefes aldı. Yangına Muğla Büyükşehir itfaiyesi Bodrum Grup Amirliği'ne ait 6 itfaiye aracıyla 15 itfaiye eri müdahale ederken 1 arazöz ise bölgede hazır bulundu.

Soğutma çalışmalarının ardından Jandarma ve İtfaiye ekiplerince yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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