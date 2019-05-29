Tatil beldesinde yangın! Alevler sitelere 5 metre kala durduruldu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın lüks sitelere 5 metre kala güçlükle söndürüldü.
Gündoğan Mahallesi'nde bulunan bir makilik alanda yangın çıktı. Bir anda kontrolden çıkan yangın hızla büyüyerek yerleşim yerlerine ilerlemeye başladı. İtfaiye ekipleri yangının söndürmek için uzun uğraşlar verdi. Alevleri gören site sakinleri hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı.
Veterinerler sitesine ve çevrede bulunan lüks sitelere 5 metre kalan yangın kontrol altına alındı. Alevler yaklaşık 2 dönümlük alanı kül etti. 1,5 saat süren yangının ardından mahalle sakinleri ve tatilciler rahat bir nefes aldı. Yangına Muğla Büyükşehir itfaiyesi Bodrum Grup Amirliği'ne ait 6 itfaiye aracıyla 15 itfaiye eri müdahale ederken 1 arazöz ise bölgede hazır bulundu.
Soğutma çalışmalarının ardından Jandarma ve İtfaiye ekiplerince yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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