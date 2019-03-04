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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.03.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Tatbikat sandılar ama...

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Tatbikat sandılar ama...

Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu’nda düzenlenen deprem tatbikatına gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, temsili yaralıları depremden kurtardıktan sonra merdivenleri çöktüğü varsayılan binadan halatla inmeye çalışırken 3.kattan aşağı düştü. Talihsiz kazada 1 AFAD görevlisi yaralandı. Tatbikatta okulda bulunan 112 Acil Servis Ekipleri 4 kez temsili yaralı götürdükleri ambulansla bu kez gerçekten yaralanan görevliyi hastaneye sevk etti.

AFAD Isparta İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla IYAŞ Selçuklu Ortaokulu’nda öğrencilere yönelik deprem eğitimi ve bina tahliye tatbikatı düzenledi.

Tatbikat kapsamında ilk olarak sınıflarda öğrencilere deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri anlatan görevliler, daha sonra bina içerisinde depreme yakalanılması halinde yapılması gerekenleri uygulamalı şekilde gerçekleştirdiler. Eğitim çalışması sonrasında, ortaokul öğrencileri yaklaşık 2 dakikada tüm okulu boşaltarak, belirlenen güvenli bölgeye ulaştılar.

Tatbikat kapsamında, senaryo gereği 4 katlı okul binasının depremden etkilendiği varsayılırken, bina içerisinde yaralandığı varsayılan öğrenciler de AFAD görevlileri tarafından kurtarıldıktan sonra 112 Acil Servis Ekipleri tarafından müdahaleler gerçekleştirildi. 

AFAD tarafından, daha sonra merdivenleri çöktüğü varsayılan okul binasının 3.katından maket yaralı camdan aşağı halatlarla sarkıtılarak indirilebildi. Tatbikatın son bölümünde ise AFAD görevlileri bu kez, merdivenleri olmadığı varsayılan depremde hasar görmüş binanın 3.katından halatla aşağı inme çalışmasına geçti. AFAD’ın 2 görevlisi kendilerine bağladıkları halatlarla inmeye hazırlandığı esnada, görevlilerden biri beklenmedik şekilde bir anda yere düştü.

Tatbikat sandılar ama...
Kazayı tatbikatın parçası sananlar oldu

Durumun tatbikatın bir parçası olduğunu sananlar olsa da daha sonra görevlinin gerçekten kaza geçirdiği anlaşıldı. Olayın anlaşılması sonrasında 112 Acil Servis Ekipleri daha önce 4 kez temsili şekilde yaralıya müdahale ettikleri okulda bu kez gerçek bir yaralanma ile karşılaştı.

AFAD görevlisi arkadaşları ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edilen görevlinin tedavi altına alındığı öğrenildi. Yaralı AFAD görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tatbikat sandılar ama...

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