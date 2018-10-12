Tatami nedir?
Japon kültüründe önemli bir yer tutan Tatami, ev yaşantısında ya da mekan tasarımında kullanılan bir minder türüdür. Önceki zamanlarda pirinç samanı sapları ve sıkıştırılmış tahta gibi materyallerle yapılan Tatami, günümüzde daha çok polistiren köpüklerle yapılmaktadır. Peki, Tatami nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, o detaylar
Japon konut mimarisinde önemli bir yer tutan Tatami, günümüzde oyun alanları ve spor zeminlerinde sıkça kullanılmaktadır. Tatami, beton ve sert zeminlere göre daha yumuşaktır. Bu nedenle sakatlanma ihtimalleri daha düşüktür.
Tatami, geleneksel Japon tarzı odalarda zemin malzemesi olarak kullanılan bir minder türüdür. Geleneksel olarak pirinç samanı saplarından yapılmakta olup çağdaş Tatamiler bazen sıkıştırılmış tahta kıymığı veya polistiren köpükten yapılırlar. Tatami özellikle judo ve aikido da zemini yumuşatmak için kullanılır.
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