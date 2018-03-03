Taşocağı tarihi yuttu... Mahkemeye geçmiş olsun

ORDU’da taşocağı mahkeme kararına rağmen devam ediyor. 2100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu ‘Kurul Kalesi Arkeolojik Sit Alanı’ sınırında devam eden andezit ocağı daha önce çevrecilerin kaya mezarı olarak iddia ettiği tüm alanları dinamitle patlattı. Ocak tüm hızıyla arkeolojik alanı tahrip etmeye devam ederken Ordu Müzesi ve Kurul Kalesi Bilimsel Kazı Başkanlığı’nın duruma sessiz kalması çevrecilerin tepkisini çekiyor. Mahkeme en son Samsun Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun 2011 yılında aldığı “Söz konusu alanda andezit ocağı açılması uygun değildir” kararını onamıştı.



MÜHÜRLENEMİYOR

Ancak taşocağı bir türlü mühürlenmedi. Ordu Kurul Kalesi’nde 2016 yılı arkeolojik kazı çalışmalarında 2100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli bulunmuştu. Kurul Kalesi heykelin bulunmasından sonra Karadeniz’de en çok ziyaret edilen antik yerleşimlerden biri haline geldi. Ancak tarihi kalenin Boyadı Mahallesi’ne bakan yüzünde açılan taşocağı hem kaleyi heyelan tehlikesi ile karşı karşıya getirmiş hem de kültürel ve doğal dokunun bozulan görüntüsü tepkilere neden olmuştu. Hürriyet taşocağı tehlikesine 13 Mart 2017’de dikkat çekmiş, tarihi kalenin tehlike altında olduğunu duyurmuştu. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın itirazı ile Danıştay, Ordu İdare Mahkemesi’nin daha önce taşocağı açılmasını uygun bulan kararını iptal edince taşocağı yasal dayanaktan yoksun kalmıştı. Üstelik Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’da “Taşocağına karşı olduklarını, tarihi kale için bir yara olduğunu” duyurmuştu.







KALE TEHLİKEDE

Ordu İdare Mahkemesi tarafından atanan bilirkişinin 15.06.2012 tarihli raporunda da; “Kale surlarını destekleyen kayalık alanların ocağa dönüştürülmesi halinde savunma görevi gören kayalıkların zarar görmesine hatta kale yerleşiminin de tamamen ortadan kalkmasına yol açacağı düşünülmektedir” denilmişti. Duruma tepki gösteren Ordu Çevre Derneği üyeleri, “Kültür ve Turizm Bakanlığı dava açıyor, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı karşı olduğunu açıklıyor ama Ordu Müzesi ve asıl karşı çıkması gereken Kurul Kalesi Bilimsel kazı heyeti taşocağı ile ilgili kılını kıpırdatmıyor. Ne yapacağımızı nereye şikâyet edeceğimizi bilemiyoruz. Taşocağı her geçen gün tarihi kalenin eteklerini dinamitle yok ediyor. Kale aşağıya göçecek diye yüreğimiz ağzımızda elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz” diyor.



KAYA MEZARLARINI DİNAMİTLE PATLATTILAR

ÇEVRECİLERİN ve bilirkişinin kaya mezarları ve doğal dokunun bozulduğunu ileri sürdüğü alan dinamitlerle dümdüz edildi. Geçen yıl çekilen fotoğraflarda görülen kaya mezarı oluşumlarının tamamı yok edildi. Ne Ordu Müzesi ne de Kurul Kalesi bilimsel kazı ekibi sit alanının dibinde yaşanan bu felakete ses çıkarmadı. Ordu Müzesi yetkilileri “Taşocağı sit alanı içinde değil müdahale edemeyiz” diyor. Oysa 2863 sayılı yasa ve ilke kararları gereği arkeolojik sit alanlarının komşuluğundaki parsellerde yapılan her türlü fiziki müdahale için koruma kurulu kararı gerekiyor. Samsun Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun 33 sayılı kararında “Andezit ocağı açılmasının uygun olmadığına” işaret edilmişti.