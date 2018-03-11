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    Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 kişi yaralandı

    Behçet DALMAZ- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)
    11.03.2018 - 19:22 | Son Güncelleme:

    VAN’da, aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1’i kadın 6 kişi yaralandı.

    Olay, saat 17.00 sıralarında Şerefiye Mahallesi’ndeki Fekiya Teyran Parkı yanındaki Ordu Caddesi’nde meydana geldi.

    Ellerinde taş, sopa ve bıçak olan iki grup, burada önce tartıştı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada 1’i kadın 6 kişi yaralandı.

    Bir süre yerde bekleyen yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van’daki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınırken, olay yerine gelen polis ekipleri, toplanan meraklı grubu uzaklaştırdı.

    Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Van , kavga , haber , gündem
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