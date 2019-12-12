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Rihan ALP/ DİYARBAKIR (DHA)
12.12.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı

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Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 7 yıl önce Ersin Kaya'yı, başına taşla vurup öldürdüğü iddiasıyla aranan B.G., evine gelince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Ergani'nin Alitaş Mahallesi'nde 2012 yılında tartıştığı Ersin Kaya'yı başına taşla vurularak öldürdükten sonra kaçan B.G.'nin evine geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.

JASAT, eve operasyon düzenledi. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan B.G.'yi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 7 yıl boyunca kılık değiştirerek kaçan B.G., Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

 

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