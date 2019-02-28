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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
28.02.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Taşıyıcı anne ve yumurta çetesine baskın

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Taşıyıcı anne ve yumurta çetesine baskın

İstanbul’da, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı ‘taşıyıcı anne’ ve ‘yumurta’ temin eden KKTC merkezli uluslararası çete üyesi 2 kadın yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, KKTC merkezli, Türkiye ve Gürcistan’da da bağlantıları olan bir çete ile ilgili ihbarda bulunuldu. İhbarda, yüklü miktarda para karşılığında KKTC merkezli organizasyonun çocuğu olmayan ailelere taşıyıcı anne ve yumurta temin ettiklerini belirtti.

Yapılan araştırmada, taşıyıcı annelik ya da yumurta satmak isteyen kadıların Gürcistan’daki IVF TOURS GEORGİA adlı ajansa başvurdukları, başvuruların KKTC’deki organizatörler tarafından değerlendirildiği, uygun görülen kadınların uçak bilekleri alınarak KKTC’de aşılandıkları belirlendi.

Çetenin İstanbul Bağlarbaşı’nda belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Evde çok sayıda doğurganlık arttırıcı hormon ve 63 şişe kaçak içki  bulundu.

Polis evde taşıyıcı anne olan N.B ve A.K adlı yabancı uyruklu 2 kadını gözaltına aldı. Yapılan sorguda, N.B adlı kadın, KKTC vatandaşı M.K’nın ettiği aracılıkla hastanede bir hastanede aşılandığını, aşılandıktan sonra doğum yapana kadar Moldova asıllı Türk vatandaşı A.K adlı kadının evine gönderildiğini, burada doğum yapana kadar beklediğini ve Türk aileye 15 bin Dolar karşılığında taşıyıcı annelik yaptığını söyledi.

A.K’da organizasyonu doğrularken, N.B isimli kadının evinde kalan beşince hamile kadın olduğunu, bu kadınları kendisine KKTC’de yaşayan M.K’nın gönderdiğini söyledi. Ayrıca, KKTC’de yaşayan soyadı tespit edilemeyen N. adlı kadının yumurtalıklarını satmak isteyen yabancı kadınlara A.K adlı kadın kuryeyi aracı kullanarak yumurtalıklarının verimini ve doğurganlığı arttırıcı ilaçlar temin ettiği ve bu yabancı kadınların ilaçları teslim aldıktan sonra yumurtalarını aldırmak üzere KKTC’ye götürüldükleri tespit edildi.

N.B. savcılık talimatıyla şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken,A.K çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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