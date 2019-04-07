Taşınma sonrası Ankara’ya uçuş
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’dan Ankara’ya gidişinde kapanan Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi’ni kullandı.
Erdoğan uçağına bindiğinde havalimanında uçuş trafiği sona ermişti. Tarifeli uçakların yolcu indirip bindirmek için yanaştığı körükler boştu. Piste çıkmak için bekleyen hareket halinde tek bir uçak bile bulunmuyordu. İniş ve kalkış yapan uçakların sesleri duyulmuyordu. Neredeyse tamamen boşalan Atatürk Havalimanı’nda Erdoğan’ı taşıyan uçak tek başınaydı. Tek bir uçakla karşılaşmadan taksi yoluna çıktı. Yine önünden herhangi bir uçak kalkmadan pist başındaydı. Erdoğan’ı taşıyan uçak saat 12.50’de Ankara’ya doğru Atatürk Havalimanı’nın kısa pistinden Bakırköy yönüne doğru kalktı. Atatürk Havalimanı tarifeli uçuşlara kapansa da Devlet Konuk Evi açık olacak. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devlet protokolü Atatürk Havalimanı’nı kullanmaya devam edecek. Genel havacılık terminaliyle birlikte bir pist de özel uçuşlar için açık tutulacak.
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