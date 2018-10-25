Taşınacak hastanelerin yoğun bakımları açık kalacak

TAŞINACAK BAZI HASTANELER

Sağlık Bakanlığı, şehir hastanelerinin açılmasıyla bazı devlet hastanelerinin taşınacağını, depreme dayanıksız hastanelerin de yıkılacağını duyurmuştu. Buna göre İstanbul’da Şişli Etfal yıkılacak, Seyrantepe’ye yapılacak yeni hasteneye taşınacak. Okmeydanı ve Kartal hastaneleri de yıkılarak yenisi yapılacak. Haydarpaşa Hastanesi’nin tarihi binası kalacak, geri kalanı yıkılacak; tarihi dokuya uygun yeni bir hastane yapılacak. Ankara’da Numune Hastanesi’nin tarihi binası kalacak, diğer binalar ise yıkılacak. Şuana kadar Adana, Mersin, Yozgat, Kayseri, Isparta, Elazığ şehir hastaneleri açıldı. Kasım ayında Eskişehir şehir hastanesinin açılması beklenirken, Bursa’da bir, Ankara’da Bilkent ve Etlik olmak üzere iki, İstanbul’da ise Başakşehir şehir hastaneleri açılacak.

HASTALAR İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Ancak taşınacak hastanelerdeki yoğun bakım hastalarının nasıl transfer edilecekleri akıllarda soru işareti yarattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet’e, yoğun bakım hastaları için yeni bir çalışma başlattıklarını açıklayarak, şunları söyledi: “Şehir hastanelerimiz faaliyete geçerken, merkezdeki hastanelerimizden buraya kitlesel hasta nakillerinin yapılacağı düşünülüyor. Bilhassa yoğun bakım hastalarının nakilleri konusunda bazı endişeler olduğu kulağımıza geliyor. Öncelikle şunu belirteyim ki hasta taşıma konusu ilk defa tecrübe edeceğimiz bir operasyon değil.

İYİLEŞENE KADAR TUTULACAKLAR

Bu tür toplu hasta nakillerinde belirlenmiş süreçler dahilinde hareket edildiği için çok nadiren sorunla karşılaşılır, bunlar da çoğunlukla öngörülen aksaklıklar olduğu için yapılacak müdahaleler bellidir. Hastanın nakil olacağı hastanedeki yatağı ve bu yatağa erişim güzergâhı dahil pek çok bilgi formlara yazılıdır. Bu sayede hedef hastaneye varıldığında bir tereddüde veya gecikmeye mahal verilmeden hasta en kısa zamanda ilgili servis ekibine teslim edilerek yatağına yatırılmış ve tedavisi ile beraber devredilmiş olur. Riskli olan hastanın taşınabilir olup olmadığına da bakacağız. Transferi riskli hasta için eski hastanenin yoğun bakımları açık kalacak ve bu hastalarımız iyileşene kadar orada tutulacaklar. Sağlık bizim önceliğimiz. Kimsenin endişesi olmasın.”

42 BİTKİSEL ÜRÜN RUHSAT BEKLİYOR

Sağlık Bakanlığı, üretim tesislerinde tedavi amacıyla geliştirilen ‘Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler’in sayısını arttırmak için harekete geçti. Hazırlanan yeni ‘Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmelik Taslağı’yla, firmalara kolaylıklar sağlayarak söz konusu ürünler için ruhsat alabilmelerini, gıda takviyesi kategorisinde bulunan bazı ürünlerin de ruhsat alarak Sağlık Bakanlığı’na geçmesi hedefleniyor. Bu kapsama giren tıbbi bitkiler endikasyon (tıbbi kullanım alanı) verilerek ruhsatlandırılacak. Halihazırda ruhsat süreci devam eden 42 geleneksel bitkisel tıbbi ürün bulunuyor. O ürünler arasında bağışıklık sistemini destekleyen nar çekirdeği yağı, çörek otu tohumu yağı ve Güney Afrika Sardunyası bitkisinin kapsül ya da tablet haline getirilmiş formları dikkat çekiyor. Listede menopoz semptomlarını hafifleten tabletler ile gingko biloba yapraklarından elde edilen ve hafızayı güçlendiren damlalar da yer alıyor.