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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Meltem ÖZGENÇ - ANKARA
25.10.2018 - 23:35, Son Güncelleme:

Taşınacak hastanelerin yoğun bakımları açık kalacak

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Taşınacak hastanelerin yoğun bakımları açık kalacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerine taşınacak olan eski hastanelerin yoğun bakımlarının, belli bir süre daha açık kalacağını açıkladı. Koca, “Taşınması kesinlikle tavsiye edilmeyen yoğun bakım hastalarımız var. Onlar iyileşene kadar eski hastanelerin yoğun bakımları açık kalacak. Transferlerine izin verilen hastalar için de çalışmalarımız sürüyor. Bu hastalarımız için özellikli taşıma sağlayacağız” dedi.

TAŞINACAK BAZI HASTANELER

Sağlık Bakanlığı, şehir hastanelerinin açılmasıyla bazı devlet hastanelerinin taşınacağını, depreme dayanıksız hastanelerin de yıkılacağını duyurmuştu. Buna göre İstanbul’da Şişli Etfal yıkılacak, Seyrantepe’ye yapılacak yeni hasteneye taşınacak. Okmeydanı ve Kartal hastaneleri de yıkılarak yenisi yapılacak. Haydarpaşa Hastanesi’nin tarihi binası kalacak, geri kalanı yıkılacak; tarihi dokuya uygun yeni bir hastane yapılacak. Ankara’da Numune Hastanesi’nin tarihi binası kalacak, diğer binalar ise yıkılacak. Şuana kadar Adana, Mersin, Yozgat, Kayseri, Isparta, Elazığ şehir hastaneleri açıldı. Kasım ayında Eskişehir şehir hastanesinin açılması beklenirken, Bursa’da bir, Ankara’da Bilkent ve Etlik olmak üzere iki, İstanbul’da ise Başakşehir şehir hastaneleri açılacak.

HASTALAR İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Ancak taşınacak hastanelerdeki yoğun bakım hastalarının nasıl transfer edilecekleri akıllarda soru işareti yarattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet’e, yoğun bakım hastaları için yeni bir çalışma başlattıklarını açıklayarak, şunları söyledi: “Şehir hastanelerimiz faaliyete geçerken, merkezdeki hastanelerimizden buraya kitlesel hasta nakillerinin yapılacağı düşünülüyor. Bilhassa yoğun bakım hastalarının nakilleri konusunda bazı endişeler olduğu kulağımıza geliyor. Öncelikle şunu belirteyim ki hasta taşıma konusu ilk defa tecrübe edeceğimiz bir operasyon değil.

İYİLEŞENE KADAR TUTULACAKLAR

Bu tür toplu hasta nakillerinde belirlenmiş süreçler dahilinde hareket edildiği için çok nadiren sorunla karşılaşılır, bunlar da çoğunlukla öngörülen aksaklıklar olduğu için yapılacak müdahaleler bellidir. Hastanın nakil olacağı hastanedeki yatağı ve bu yatağa erişim güzergâhı dahil pek çok bilgi formlara yazılıdır. Bu sayede hedef hastaneye varıldığında bir tereddüde veya gecikmeye mahal verilmeden hasta en kısa zamanda ilgili servis ekibine teslim edilerek yatağına yatırılmış ve tedavisi ile beraber devredilmiş olur. Riskli olan hastanın taşınabilir olup olmadığına da bakacağız. Transferi riskli hasta için eski hastanenin yoğun bakımları açık kalacak ve bu hastalarımız iyileşene kadar orada tutulacaklar. Sağlık bizim önceliğimiz. Kimsenin endişesi olmasın.”

42 BİTKİSEL ÜRÜN RUHSAT BEKLİYOR

Sağlık Bakanlığı, üretim tesislerinde tedavi amacıyla geliştirilen ‘Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler’in sayısını arttırmak için harekete geçti. Hazırlanan yeni ‘Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmelik Taslağı’yla, firmalara kolaylıklar sağlayarak söz konusu ürünler için ruhsat alabilmelerini, gıda takviyesi kategorisinde bulunan bazı ürünlerin de ruhsat alarak Sağlık Bakanlığı’na geçmesi hedefleniyor. Bu kapsama giren tıbbi bitkiler endikasyon (tıbbi kullanım alanı) verilerek ruhsatlandırılacak. Halihazırda ruhsat süreci devam eden 42 geleneksel bitkisel tıbbi ürün bulunuyor. O ürünler arasında bağışıklık sistemini destekleyen nar çekirdeği yağı, çörek otu tohumu yağı ve Güney Afrika Sardunyası bitkisinin kapsül ya da tablet haline getirilmiş formları dikkat çekiyor. Listede menopoz semptomlarını hafifleten tabletler ile gingko biloba yapraklarından elde edilen ve hafızayı güçlendiren damlalar da yer alıyor.

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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