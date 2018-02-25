Taşerona kadro sınavı ne zaman? ÖSYM bünyesindeki taşeronlar için sınav duyurusu

Taşerona kadro başvuru sonuçlarının büyük çoğunluğunun açıklanması ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Kadro başvuruları kabul edilen işçiler, sınava tabi tutulacak. Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ise ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan alma şartı aranacak.

Peki taşerona kadro sınavı ne zaman?

SINAVLAR 3-22 MART'TA YAPILACAK



Tespit komisyonunun açıkladığı listelere işçiler itiraz edebilecek. İlana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek.



Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.



ÖSYM’DEN SINAV DUYURUSU



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, ‘Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Duyurusu’ile kendi bünyesindeki taşeronları bilgilendirdi. ÖSYM'den yapılan taşerona kadro sınavı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127'nci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahibi işçilerin sınav uygulaması ''Sözlü Sınav'' olarak belirlenmiş olup, ekte yer alan sınav takvimine göre yapılacaktır. Sınav takvimine ilişkin bilgi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından alınabilecektir."

ÖSYM TAŞERON SINAV TAKVİMİ