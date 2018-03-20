Taşerona kadro için sınav tarihleri sona eriyor! Kadroda süreç nasıl devam edecek?

Taşeron kadro sınavı için süreç belirlenen tarihler aralığında devam ederken, bazı kurumlarda ise sonuçlar açıklanmaya başlandı. Her kurumun kendi içerisinde gerçekleştirdiği sınav ile devam eden süreç, belirlenen tarih aralığında itiraz ile devam edecek. İşte, taşeron kadro sınavı ve sonrası hakkında detaylı bilgiler

ÖSYM DE TAŞERON SONUÇLARINI YAYIMLADI

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23üncü Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında ÖSYM Başkanlığı Sınav Kurulunca 27.02.2018-13.03.2018 tarihleri arasında yapılan sürekli işçi kadrolarına geçiş sınav sonuçları ekte yer almaktadır.

Sınav sonucuna itiraz 23.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar Sınav Kuruluna gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak yapılabilecektir.

İlan edilen sonuçlar sözlü sınava katılanların başarı durumlarını gösterir liste olup, sürekli işçi kadrolarına geçişe hak kazananlara dair kesin liste Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlarının Sınav Komisyonunun değerlendirmesinden sonra yayınlanacaktır.

ÖSYM'NİN TAŞERON SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SENDİKA BAŞKANI DA TAŞERON SINAVINA GİRDİ

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, 2006'dan beri taşeron işçi olarak çalıştığı Sakarya Üniversitesinde kadroya geçiş sınavına girdi. Türkiye'nin taşeron işçi statüsündeki tek sendika genel başkanı olan Çağırıcı, yazılı sınavda yöneltilen 20 soruyu yanıtladı.



Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisinin kadroya geçişi için 2 Ocak'ta başlayan süreç, işlemeye devam ediyor. 3 Mart itibarıyla tavsiye edilen sınav aşamasının başlamasıyla birçok kurum, başvurusu kabul edilen bünyesindeki çalışanları gerek yazılı gerekse de sözlü sınavdan geçiriyor.



Sakarya Üniversitesinde 2006 yılında taşeron işçi statüsüyle özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan 33 bin üyeye sahip Güvenlik-İş Sendikasının Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, taşeron işçilere kadro imkanı sağlayan düzenlemeden yararlanmak için kuruma başvurdu.



Başvurusunun uygun bulunmasının ardından kadroya geçiş sınavına giren Çağırıcı, yazılı olarak yapılan sınavda yöneltilen 20 soruyu yanıtladı.



Çağrıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşeron işçi statüsünde olup da Türkiye'de profesyonel sendika genel başkanlığı yapan tek isim olduğunu belirterek, taşeron işçilerin kadro talebinin önemini en iyi bilen sendikacıların başında geldiğini söyledi.



Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi için yıllarca mücadele verdiğini ifade eden Çağırıcı, "Bu mücadelemiz ne mutlu ki taşeron düzenlemesiyle karşılık buldu. Ben de bir taşeron işçi olarak kadroya geçmek için gerekli başvurularımı yaptım, sınavıma girdim. Sınavda, özel güvenlik görevlisinin mesleğine dair sorular soruldu. Tümünü yanıtladım. Tüm taşeron kardeşlerim gibi ben de sonucu merakla bekliyorum." dedi.



Taşeron düzenlemesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na şükranlarını sunan Çağrıcı, "Bu düzenlemenin hayata geçmesinde taşeron işçisinden sendikacısına, siyasetçisinden basın mensubuna, toplumun birçok kesiminin katkısı ve emeği var. Emeği olan herkese katkılarından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 152 İŞÇİ KADROYA GEÇİRİLDİ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde belediyede çalışan 152 taşeron işçi, kadroya alındı.



Taşeronda çalışan işçilerin kadroya alınmalarının önünü açan Kanun Hükmünde Kararnamenin yayınlanmasının ardından, Pazarcık Belediyesi'nde taşeron olarak çalışan 152 kişi kadro için başvuru yaptı.



Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, işçilerin mağdur olmaması için kadro sürecini kısa sürede sonuçlandırdıklarını söyledi.



Başvuruların incelenmesinin ardından 152 işçinin tamamının da gerekli şartları taşıyarak sınava girmeye hak kazandığını belirten Başkan Bozdağ, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeron takvimine istinaden bir sınav kurulu oluşturduk ve kurulun başkanlığını da kendim yaptım. Tüm işçileri yaptıkları işe göre sınava tabi tuttuk. Temizlik işinde çalışanlara temizlikten, güvenlik işinde çalışan personellerimize güvenlikten yani kendi alanlarından sorular sorduk. İşçilerimizin tamamı sınavı kazanarak kadroya geçmeye hak kazandılar. Personellerimize hayırlı olsun" dedi.

HİSARCIK BELEDİYESİ SINAVLARI TAMAMLADI

Hisarcık Belediyesi'nin bünyesinde çalıştırdığı 36 taşeron personelin belediye şirketine işçi statüsüne geçişleriyle ilgili uygulamalı sınav yaptığı bildirildi.



Taşeron personelin belediye şirketine işçi statüsüne geçiş sürecinde, belediyede çalışan 36 taşeron işçinin uygulamalı sınava tabi tutulduğunu ifade eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Sınavda 5 kişilik komisyon huzurunda çalışanlarımızın görev yaptığı alanlarda yetenek ve ehliyet düzeyi dikkate alınarak göstermesi beklenen tutum, davranış ve hareketlerin ölçümü, personel hangi alanda çalışıyorsa o alanlarda uygulama yaptırılıp sorular sorulmuştur. Sınav sonuçlarının ilanından sonra 2 Nisan günü taşeron işçilerimiz belediyemiz tarafından kurulacak olan Personel Limitet Şirketi'ne işçi statüsünde geçişleri sağlanmış olacaktır. Taşeron işçilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

DİDİM'DE BAŞKANDAN İŞÇİLERE HAYIRLI OLSUN TOPLANTISI

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay belediyede çalışan taşeron personel ile toplantıda buluştu.



Didim Belediyesi’nde 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin, geçici 24’üncü maddesi gereği taşeronda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemlerinin sona ermesinin ardından, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, belediyede istihdam eden taşeron personele bir toplantı gerçekleştirdi.



Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen toplantıda çalışmaların oldukça adil bir şekilde gerçekleştirildiğinin altını çizen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, tüm taşeron personele kadroya geçiş işlemlerinin hayırlı olmasını diledi.



Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a teşekkür eden personel Başkan Atabay’a tam destek verdi.

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ'NDE SINAV DÖNEMİ BAŞLADI

Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi, bünyesindeki taşeron personelin sürekli kadroya geçişleriyle ilgili sınav dönemini başlattı.

Karaköprü Belediyesi taşeron işçilerin kadroya geçiş başvurularının ve güvenlik soruşturmaları ile birlikte bünyesinde çalıştırdığı 383 personelin sürekli kadroya geçişleriyle ilgili sınav sürecine geçiş yaptı. Kurulan sınav komisyonu tarafından tek tek sınava tabi tutulan personele çalıştığı iş alanı ve genel kültür konularında sorular yönetildi. Sınava giren personeli ziyaret eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yeni düzenlemenin tüm personele hayırlı olmasını diledi. Başkan Baydilli, "Personelimizle birlikte hepimiz bir aile olarak birlikte Karaköprü’ye hizmet ediyoruz. Devletimizin

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE SÜREÇ SONA ERDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalışan personellerin işçi statüsüne geçişleri ile ilgili olarak 8 Mart 2018 tarihinde başlayan sınav süreci sona erdi.



Sınav sürecinde son olarak hafta sonunda yazılı sınav yapıldı. İlk ve ortaokul mezunları için ayrı, lise mezunları için ayrı, önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunları için de ayrı olmak üzere 3 ayrı dalda yapılan yazılı sınava toplam 753 personel katıldı. Konu ile ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, yaptıkları işlere göre uygulamalı sınava 959, yazılı sınava ise 753 personel olmak üzere toplam bin 712 personel katıldı. 2 kategoride gerçekleştirilen sınavda başarılı olan personeller 2 Nisan 2018 tarihinde işçi kadrosuna geçişleri yapılacak. Hafta sonu yapılan yazılı sınav öncesi kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı İsmail Nacar, “Taşeron işçi statüsünde çalışan arkadaşlarımızın süresiz işçi kadrosuna geçişlerinde büyük gayret ve çabaları bulunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, ilgili bakanlıklarımız ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum. İnşallah yeni süreç bütün işçi arkadaşlarımız için hayırlı olur” diye konuştu.

TEPEBAŞI BELEDİYESİ'NDE SÜREÇ 21 MART 'TA SONA ERECEK

Tepebaşı Belediyesi’nde, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında taşeron personel sınav takvimi, planlanan biçimde uygulanmaya devam ediyor.



Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 696 Sayılı KHK’nın uygulanmasına dair usul ve esaslar doğrultusunda sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazanan personel, belediyenin internet sitesinden ilan edilmişti. Bu kapsamda sözlü sınavlar 12-13-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilerek tamamlandı. 15 Mart tarihinde yapılmaya başlanan uygulama sınavları ise devam ediyor. Uygulama sınavları 21 Mart tarihinde sona erecek. Sözlü sınavların ardından uygulama sınavlarının da belirlenen usuller doğrultusunda tamamlanacaktır. Süreç sorunsuz biçimde devam etmektedir" denildi.