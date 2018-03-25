Taşeron promosyon ücretleri belli oldu! KİT'ler için müjde bekleniyor

Taşeron işçiler için promosyon ücretleri süreç için başvuruda bulunun birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Taşeron işçilerin kadro geçişleri bazı kurumlarda tamamlanırken, bazı kurumlarda bu süreç kaldığı yerden devam ediyor. Peki, taşeron işçiler için promosyon ücretleri ne kadar yatırılacak? İşte, kadro geçişleri ve KİT'ler hakkında detaylı bilgiler

TAŞERON PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Taşeron işçilerin kadro durumlarına değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadro sürecinin tamamlanmasının ardından geçmişte aldıkları maaşlarının bir buçuk katı oranında promosyon almaya hak kazanacağını açıkladı. Bu çerçevede asgari ücretli bir taşeron çalışan göz önünde bulundurulursa 2 bin 404 liralık tazminat alacağı söylenebilir.

KİT'LER İÇİN MÜJDE BEKLENİYOR

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci bir hafta sonra tamamlanacak ama hala Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışanlarla ilgili çalışmanın ne olduğu bilinmiyor. KİT'lerde çalışanlar ve asıl işi yapıp da taşeron düzenlemesinin kapsamına girmeyenler, hükümetten müjdeli haber bekliyor." dedi.



Atalay, taşeron işçiliğin çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, kadro düzenlemesinin bu sorunun çözümüne önemli ölçüde katkı sağlayacağını söyledi.



Taşerona kadro düzenlemesini olumlu bulup desteklediklerini ama eksik yönlerini de her fırsatta dile getirdiklerini vurgulayan Ergün Atalay, şunları kaydetti:



"Bu eksikliklerin başında, KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerin düzenlemenin kapsamına alınmaması geliyor. Bu kapsamdaki çalışan sayısı yaklaşık 70 bin kişi. 1 milyondan fazla insanın kadroya girdiğinin açıklandığı yerde 70 bin civarındaki insanımızın kadroya alınmaması doğru ve adil değil."



"YAPILAN YOL DEĞİL, YAPILMAYAN 5 METRE KONUŞULUR"



Atalay, gelinen aşamada hükümet yetkililerinin KİT'lerdeki çalışanlara Hazine'nin kadro vereceği ve bu konudaki çalışmaların sürdüğü yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını dile getirerek, "Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci bir hafta sonra tamamlanacak ama hala KİT'lerdeki çalışanlarla ilgili çalışmanın ne olduğu bilinmiyor. KİT'lerde çalışanlar ve asıl işi yapıp da taşeron düzenlemesinin kapsamına girmeyenler, hükümetten müjdeli haber bekliyor." diye konuştu.

Hükümetin KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlarla ilgili düzenlemeyi biran evvel kamuoyuyla paylaşmasını da isteyen Atalay, "100 kilometre yol yapıp 5 metresini eksik bırakırsanız, herkes yaptığınız yolu değil, yapılmayan 5 metreyi konuşur. Taşeron işçilere kadro düzenlemesi, KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapanların kadro alınmasıyla taçlandırılmalıdır. Bu yapılmadığı sürece maalesef yapılan düzenleme, kadroya alınmayanlarla anılıp durur." ifadelerini kullandı.

MAMAK BELEDİYESİ TAŞERON SINAVLARINI TAMAMLADI

Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğünde çalışan taşeron işçiler uygulamalı sınava girdi.



Mamak Belediyesi birimlerinde çalışan taşeron işçilerin belediye şirketine alınmasında son aşamaya gelindi. Yeni taşeron düzenlemesinin ardından kadroya geçişte son aşama olan uygulama sınavlarının dördüncü gününde Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğünde çalışan taşeron işçiler uygulamalı sınava tabi tutuldu. Böylece süreç içinde yapılan tahkikatlar neticesinde şartları kanuna uyan ve uygulama sınavına girmeye hak kazanan belediye bünyesinde çalışan bin 448 işçinin uygulama sınavı sona erdi.



Kadroya geçiş işlemlerinin hayırlı olmasını dileyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Uygulamalı sınavdan geçen işçilerimizden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sorumluluk, gayret ve çalışma azmi bekliyoruz” dedi.



Oluşturulan sınav kurulu tarafından sınava tabi tutulan personele çalıştığı iş alanı ile ilgili uygulama yaptırıldı. Taşeron işçilerle ilgili çalışmaları yürüten sınav kurulunun dört günlük çalışmasını tamamladığını kaydeden Sınav Komisyonu Başkanı Hilmi Bedir, sınavda başarılı olanların www.mamak.bel.tr ‘de ilan edileceğini ve 26 Mart Pazartesi günü sonuçların açıklanacağını söyledi.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 696 Sayılı KHK kapsamında sözlü/uygulamalı olarak yapılan sınavlarda başarılı olan personellerin listesi açıklandı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, taşeron işçilerin kadroya geçeceği uygulama kapsamında sözlü/uygulamalı olarak yapılan sınavlarda başarılı olanların listesini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sınava girmeye hak kazanan bin 106 kişi sınava girdi. Sınava giren adayların tamamı başarılı olarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işçi kadrosuna geçmeye hak kazandı.



İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Alpay Şirin, “Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde işçi kadrosuna geçmeye hak kazanan bin 106 personelimiz kadro müracatları için istenen evrakları Büyükşehir Belediyemizin kurumsal internet adresi üzerinden temin edebilirler. Hazırlanan evrakların son teslim tarihi 28 Mart Çarşamba günü olup, belediyemiz bünyesinde kurulan SASAY şirketine şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. Tüm personelimize hayırlı olsun” dedi.

Sınav Kurulu tarafından sözlü/uygulamalı olarak gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olarak sürekli işçi kadrosuna geçmeye hak kazananların listesine ve konuyla ilgili detaylara Sakarya Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.