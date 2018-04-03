Taşeron maaşları ne kadar olacak? Taşeron kadro süreci KİT'ler için nasıl ilerleyecek?

Taşeron işçilerin kadro işlemleri 2 Nisan tarihinde sona erdi. Çalışmakta oldukları kurumlara kadro başvurusunda bulunan ve değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından kadroya geçtiklerini öğrenen birçok çalışan, bu kez maaş ve promosyon ikramiyelerinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Diğer taraftan taşeron konusuyla ilgili bir diğer gündem maddesi ise KİT'lerin kadroya alınıp alınmayacağı oldu. Peki, KİT'ler kadroya alınacak mı? İşte, taşeron işçilerin kadro işlemlerinin ardından merak edilen maaş ve promosyon ücreti detayları

KİT'LERE KADRO VERİLECEK Mİ?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili Başbakan Yıldırım'la görüşmesine değinen Atalay, "Bugün son gündü. Giremeyenler var. KİT'ler (Kamu İktisadi Teşebbüsü), ALO hatlarında çalışanlar, bilgi işlem merkezinde çalışanlar ve karayolları başta olmak üzere asıl işi yapıp da yüzde 70'e takılanlar var. Başbakan'a ifade ettik. Sayın Başbakan'ın ifadesi şu, 'KİT'lerle ilgili açıklama yaptık'. Kısa bir zaman içerisinde KİT'lerle ilgili de kamuoyuna müjdeli bir haber vereceğini Sayın Başbakan söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

TAŞERON MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Taşeron çalışanların ücretleri, genelde asgari ücretin katları üzerinden gidiyor. Genel olarak ise taşeron çalışanlarında ücretler, asgari ücretin 1.5 katı düzeyinde bulunuyor. Bu doğrultuda ücretlerin büyük bölümünün 2 bin ila 2 bin 250 TL aralığında olacağı öngörülebilir.

TAŞERON PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Taşeron işçilerin kadro durumlarına değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadro sürecinin tamamlanmasının ardından geçmişte aldıkları maaşlarının bir buçuk katı oranında promosyon almaya hak kazanacağını açıkladı. Bu çerçevede asgari ücretli bir taşeron çalışan göz önünde bulundurulursa 2 bin 404 liralık tazminat alacağı söylenebilir.

TAŞERON FİRMALAR İÇİN MAĞDURİYET TALEBİ

Taşeron işçilerin kadroya geçişiyle birlikte birçok yüklenici firmanın atıl duruma geçmesinin firma sahiplerini mağdur ettiğini belirten DTSO Beyaz Liste 6. Grup adayı Şerife Keskin, taşeron firmaların mağduriyetinin giderilmesi için tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.



Olağanüstü Hal kapsamında, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile resmiyet kazanan taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili açıklamada bulunan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Beyaz Liste 6. Grup adayı Şerife Keskin, bundan sonraki süreçte de sektörde ivedi bir şekilde taşeron firmaların mağduriyetlerini giderecek tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. İşçilerin kadroya geçmesinin kendileri içinde sevindirici olduğunu anlatan Keskin, hükümetin, ciddi emekler ve sermayeler sonucunda oluşturulan bu firmaların atıl duruma getirilmemesi için gerekli desteklerin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Firmaların daha verimli bir hale gelmesinin gerektiğini anlatan Keskin, “Çok basit bir örnek verecek olursak kurucusu ve yöneticisi olduğum şirketlerim bünyesinde 11 yıllık sektör tecrübemizle binlerce işçi arkadaşlarımızla çalışma imkanı elde ettik. Firmalarımız uhdesinde olan 3 ilçe hastanemiz, bir belediyemiz, Ankara ve İstanbul illerindeki kredi yurtlar kurumu ve diğer kamu kuruluşlarındaki hizmet yerlerimizde temizlik, güvenlik, otomasyon, kent temizliği, iklimlendirme hizmetlerini yerine getiren işçilerimiz taşeron yasası kapsamına alınmışlardır. Bizler gibi 20 bine yakın firma bulunmaktadır. Hükümetin bizim gibi firmaların mağduriyetlerinin giderilmesi yönündeki çalışmaları da bu süreçten sonra başlatması gerekmektedir” dedi.

ESKİ HÜKÜMLÜLER İÇİN RESMİ GAZETE DUYURUSU GELDİ

Eski hükümlülerle ilgili Resmi Gazete duyurusu 31 Mart Cumartesi günü yayımlandı. İşte, bu fırsattan faydalanabilecek olan vatandaşlar hakkında bazı bilgiler;

Eski hükümlü sıfatıyla: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler taşeron sürecinde kadrodan faydalanabilecek.

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında aranan diğer tüm şartları taşımakla birlikte yalnızca 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartı taşımaması nedeniyle sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilemeyen alt işveren işçilerinden; bu Yönetmelik kapsamında eski hükümlü olduğunu belgelendirenler, sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçiş yapamadığı ilgili kamu kurum ve kuruluşunca Kurumdan talepte bulunmaksızın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabilir."

BAKAN SARIEROĞLU: "TAŞERON SÜRECİ PAZARTESİ NİHAYETE ERECEK"

Türk Metal Sendikası'nın düzenlediği törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşerondan kadroya geçişte de başarılı bir çalışmaya imza attıklarına dikkati çekerek "Şu anda merkezi bütçeyle düzenlemiş, kamu kurum ve kuruluşlarımızda taşeron tanımı neyse bunun dışında bıraktığımız hiç kimse yok. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Her kesimden talep gelmesini biz normal karşılıyoruz, bu kardeşlerimizin de taleplerine kulaklarımızı da tıkamış değiliz." dedi.



Sarıeroğlu, sürecin pazartesi günü nihayete ereceğini söyledi.



Daha önce taşeronda çalışan ancak eski hükümlü olmaları sebebiyle giriş imkanıyla ilgili sorun yaşayanlar için de adım attıklarını dile getiren Sarıeroğlu, "2 Nisan'dan sonra, taşeronla ilgili süreci tamamladıktan sonra 3 Nisan itibarıyla onlarla ilgili süreci de başlatmış olacağız. Bugün Resmi Gazete'de yönetmelik değişikliğimiz yayımlandı. Bunun uygulamasını, eski hükümlü kardeşlerimiz, daha önce taşeronda çalışanlarla ilgili yaşanan şu andaki hukuki karışıklık durumunu da gidermiş olacağız." dedi.