Taşeron kadro sınavları başladı | Taşeron sınav tarihleri

Kadroya geçiş için yüz binlerce taşeron işçinin beklediği kadro sınavları yapılmaya başlandı. Taşerona kadro sınavının hangi tarihlerde yapılacağı binlerce kişi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2 Mart tarihinden itibaren birçok kurum sınav sürecini başlatmıştı. İşte taşeron kadro sınavları hakkında tüm merak edilenler...

TAŞERON KADRO SINAVI NE ZAMAN?

Taşeron işçilerin kadro sınavı, her kurumun sınavını kendi bünyesinde gerçekleştirecek olması dolayısıyla farklı tarihlerde gerçekleşebilecek. Resmi Gazete'de yer alan takvimde tavsiye edilen 3-22 Mart tarih aralığı, çoğu kurum tarafından yapılacak. 21-23 Şubat tarihinde yapması gereken itiraz sürecini yetiştiremeyen ve kesin listeyi geç yayımlayan kurumların, sınav sürecini bu tarih aralığının dışında gerçekleştirmesi beklenebilir.

TAŞERON SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşeron düzenlemesi için oluşturduğu "ww.altisveren.org" internet sitesinde yer alan takvime göre taşeron sınav sonuçlarının 27 Mart - 31 Mart 2018 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

TAŞERON KADRO SINAVINDA HANGİ KONULAR SORULACAK?

Kadro sınavı, kurumların kendi bünyesinde yapılacağı için sorular da kuruma göre ve alım yapılacak pozisyonda çalışan ve kadroya geçtiğinde aynı pozisyonda çalışmaya devam edecek olan personelin bilgisi ve yetkinliğine dayalı olacak. Kadro sınavından hangi konulardan soru soracağını açıklayan kurumlardan ilki Sağlık Bakanlığı oldu. Bakanlık, uygulayacağı sözlü sınavın kriterlerini belirlenirken, bazı alanlarda çalışanların “milli ve kültürel sorumluluklar bilgisine” de bakacağını duyurdu.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Yönetmeliğe göre, kadroya geçiş sınavlarında uygulanacak yöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ise ilgili idarenin üst düzey yöneticisi belirleyecek. Çalışanlara, görev yaptıkları alana göre, farklı yöntemlerle de sınav yapılabilecek.

TAŞERON KADRO SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şart olacak.

HANGİ KURUMLAR SINAVLARA BAŞLADI?

Bünyesinde en çok taşeron çalışan bulunan kurumlardan olan Sağlık Bakanlığı’nın kadroya geçiş sınavları başladı. Merkez teşkilatındaki toplam bin 17 çalışan için, yarın itibariyle sınavlar başlayacak ve 17 Mart’a kadar sürecek. Bakanlık ve bakanlığa bağlı kurumlar ise toplam 28 işkolunda kadroya geciş sınavı düzenleyecek. Bu alanlar içinde, tercüme hizmetleri, diş klinik destek hizmetleri, klinik destek hizmetleri, klinik mühendislik gibi uzmanlık gerektiren alanların da bulunması dikkat çekiyor. Bunun dışında odacılık, otopark ve bahçe gibi alanların bakımı, şoförlük gibi alanlarda da sınav yapılacak.

Sağlık Bakanlığı’nda il sağlık müdürlükleriyle, bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarda sözlü sınav yapılırken, her iş kolunda farklı kriterlere bakılacak. Buna göre temizlik hizmetinde “zemin temizliği bilgisi, büro tezimliği bilgisi, elektronik eşya temizliği bilgisi, temizlik malzemelerini hazırlama, temizlik araç gereçlerini kullanma ve hijyen kurallarını uyma bilgisine” bakılacak. Yabancı hasta ve işaret dile tercüme hizmetlerinde ise, çalışana “milli ve kültürel sorumluluklar bilgisi, sözlü, yazılı ve işaret dili tercümanlığı bilgisi, dil, terminoloji ve redaksiyon bilgisi, medikay-tıbbi tercüme bilgisine” bakılarak sözlü sınav notu verilecek. Odacılıkta ise, “büro temizliği ve bakımı, müracat sahiplerini karşılama ve yol gösterme, yazı, evrak ve dosya dağıtma, toplama, koruma ve muhafaza” hizmetleri açısından çalışanlara sözlü sınav uygulanacak.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı kadroya geçiş sınavlarının yeri, günü ve saati internetten ilan edilecek, ayrıca çalışanlara bildirim yapılmayacak.