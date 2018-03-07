Taşeron kadro sınavı tamamlanıyor! O kurumda işçiler kadroya alındı

Taşeron kadro sınavı için sonuçlar, bazı kurumlar tarafından açıklanmaya devam ediliyor. Türkiye genelinde birçok kurumun gerçekleştirmeye başladığı sınav sürecinin ardından gözler, taşeron sınav sonuçlarına kilitlendi. Peki, taşeron sınav sonuçları hangi kurumlar tarafından açıklandı? Bundan sonraki süreç nasıl devam edecek? İşte, taşeron kadro sınavı hakkında bazı bilgiler

TAŞERON KADRO SINAVI TAMAMLANIYOR

Taşeron sınavı belirlenen tarihte başlarken, bazı kurumlarda ise henüz başlamadı. İşte, taşeron kadro sınavını tamamlayan ilk kurumlar;

Kahramanmaraş’ın Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, taşeronda çalışan 55 işçinin kadroya alındığını söyledi.

Taşeronda çalışan işçilerin kadroya alınmalarının önünü açan Kanun Hükmünde Kararname’nin yayınlanmasının ardından Ekinözü Belediyesi’nde taşeron olarak çalışan 55 kişi kadro için başvuru yaptı. Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, işçilerin mağdur olmaması için kadro sürecini kısa sürede sonuçlandırdıklarını söyledi. Çeleğen, "24 Aralık 2017’de Resmi gazete’de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname’nin ardından taşeronda çalışan işçilerimizin sürekli işçi kadrosuna geçiş taleplerini aldık" dedi.

Başvuruların incelenmesinin ardından 55 işçinin tamamının da gerekli şartları taşıyarak sınava girmeye hak kazandığını belirten Nursi Çeleğen, şunları söyledi:

"Hemen bir sınav kurulu oluşturduk ve kurulun başkanlığını da kendim yaptım. Tüm işçileri yaptıkları işe göre sınava tabi tuttuk; Temizlik işinde çalışanlara temizlikten, park bahçede çalışan işçilere de bahçeden sorular sorduk yani kendi alanlarından sorular sorduk. İşçilerimizin tamamı sınavı kazanarak kadroya geçmeye hak kazandılar. Belediyeler içerisinde taşeron işçilerini kadroya alan ilk belediye Ekinözü Belediyesi oldu. Kadronun tüm işçilerimize, ailelerine ve belediyemize hayırlı olmasını temenni ederim."

SON TARİH 2 NİSAN OLARAK BELİRLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili, "Şu ana kadar planlandığı şekilde aşama aşama devam ediyor. İnşallah sonucuna da hep birlikte hayırlı bir şekilde ulaşacağız. Bu anlamda 2 Nisan bizim son tarihimiz." dedi.



Bakan Sarıeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2 Ocak'ta başlayan geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini hatırlattı.



Takvimin işlemeye devam ettiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:



"Dünden beri kamuoyunda sınav sürecinin başladığına dair haberler var ama sınav süreçlerimiz çok daha önceden başladı. Örneğin biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Sosyal Güvenlik Kurumumuzda ilk sınavlarımızı 26 Şubat'ta yapmaya başladık. Çalışma Bakanlığı olarak da süreçlerimizi hızlı şekilde tamamlamaya da çalışıyoruz. Şu anda 7 bin 500 kardeşimizin kadro geçişiyle ilgili işlemler devam ediyor. Aşama aşama sınav süreçlerimiz 81 ilimizde sürüyor. Biz Bakanlık olarak sözlü bir sınav yapmayı tercih ettik. Bu anlamda sınav sürecimizden sonra inşallah kadroya geçiş çalışmalarını 3 Nisan sabahına kadar tamamlamayı hedefliyoruz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kadroya geçiş süreciyle ilgili diğer bakanlıklarla koordinasyon içerisinde olduklarını bildiren Sarıeroğlu, "Şu ana kadar planlandığı şekilde aşama aşama devam ediyor. İnşallah sonucuna da hep birlikte hayırlı bir şekilde ulaşacağız. Bu anlamda 2 Nisan bizim son tarihimiz." ifadesini kullandı.



Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçiş süreciyle ilgili büyük bir heyecan ve yoğunluğun yaşandığının altını çizen Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak bizim temennimiz ilk andan itibaren insanların hayatına dokunan bu süreçlerin bu kadar önemli bir düzenlemeyi gölgeleyecek uygulamaların olmaması için büyük bir çaba sarf ettik. Bütün arkadaşlarımızla 81 ilde teyakkuz halinde tüm süreçlerin içerisindeydik. Allaha çok şükür ki çok büyük sıkıntılar, sorunlar yaşamadık. Temennimiz, bu sınav süreçlerinin de aynı titizlikle kamu kurum ve kuruluşlarımızda yürütülmesi. Bununla ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Var olan olumlu havanın sonuna kadar devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili tüm aşamaları kurulan sistem üzerinden takip ettiklerini belirterek, dünkü Bakanlar Kurulunda da bu konuda bir bilgilendirme yaptıklarını söyledi.