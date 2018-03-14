Taşeron kadro sınav soruları için önemli uyarı!

Taşeron kadro sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 700 bin civarı işçinin merakla beklediği taşeron işçilere kadro süreci, birçok kişinin merakla araştırdığı konu oldu. Sınavlarda işçilere alan dışı sorular sorulmamasının altını çizen Bakan Sarıeroğlu, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde gerekenin yapılacağını açıkladı.

"ALAN DIŞI SORU İLE KARŞILAŞANLAR İTİRAZ ETSİNLER"

İşin titizlikle yürütülmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye ve İçişleri bakanlıklarının teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bazı yerlerden duyuyoruz, sınav komisyonlarında çok büyük bize gelen şikayetler olmadı ama bugün bazı medya kuruluşlarında yer almış 'Farklı sorular soruluyor' diye. Ben buradan tekrardan bu komisyonlardaki yetkili arkadaşlarımıza sesleniyorum: Biz çok temiz ve önemli bir iş yaptık, bu işi gölgeleyecek hiçbir girişim içerisinde olmayın, aynı titizliği sizlerden de bekliyoruz. Sınav komisyonlarında sadece işinizle ilgili bunca yıldır, hepiniz yıllardır işlerinizi yapıyorsunuz zaten, işiniz dışında hiçbir soru sorulmaması gerekiyor. Eğer soru sorulursa buradan ben taşerondaki kardeşlerime sesleniyorum, itiraz etsinler, biz onların yanındayız. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın kesin talimatı var. Bizim ortaya koyduğumuz bir genelgemiz, çalışma usul ve esaslarımız var. Buna aykırı davrananlarla ilgili gereği yapılacaktır."

TAŞERONLA İLGİLİ SON GELİŞMELER

İZMİR’in Ödemiş Belediyesi’nde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili sınavlar başladı. Sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleşecek sınavlar, 20 Mart 2018 tarihine kadar sürecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 1 Ocak 2018 tarihli tebliğ ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki taşeronların kadroya alınması konusundaki çalışmalar sürüyor. Ödemiş Belediyesi de bu kapsamda, taşeron işçilerin kadroya geçmesi yönündeki sınavlarına başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özbudak başkanlığında oluşan komisyon, Belediye Kültür Merkezi toplantı salonunda sınavları gerçekleştiriyor. Başvuruları incelenen ve kriterleri değerlendirilen taşeron çalışanlar, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutuluyor. Sonuçlara göre taşeron çalışanlar, 2 Nisan 2018 itibariyle işçi kadrosuna geçecek.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörlüğü tarafından taşeron işçilerin mülakatları ile ilgili bazı medya kuruluşlarında yer alan haberle ilgili açıklama yapıldı.



NEÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Taşeron işçilerin kadroya alınması öncesi tüm kamu kurumlarında gerçekleştirilen mülakatlarla ilgili olarak medya kuruluşunda çıkan haberlerde TBMM ve diğer kamu kurumları ile beraber kurumumuzun adı da zikredilerek; iddiaların doğru olup olmadığı hakkında tarafımızdan görüş alınmadan ve kurumumuza cevap hakkı verilmeden yapılmış maksatlı ve asılsız haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruriyet arz etmiştir. Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki taşeron işçilerin kadroya alınması için yapılan sözlü sınavda adaylara yöneltildiği iddia edilen sorularla ilgili yer alan haberlerin tamamı asılsızdır. Sınavda sorulan soruların çoğunluğu adayların yaptıkları işler ile çalıştığı kurum ve birimlerle ilgili bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik olup, Cumhuriyet’in ilan tarihi, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum yılı ve doğum yeri, TBMM’nin açılış yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı ve mevcut Cumhurbaşkanının isimleri gibi az sayıda genel kültür soruları yöneltilmiştir. İlgili mevzuata uygun olarak sınav soruları önceden standardize edilmiş olup, bu sorular içerisinden sınav komisyonunca seçilerek sorular adaylara yöneltilmiş ve tutanak altına alınmıştır. Yıllardır kurumumuza hizmet eden taşeron işçilerimizin kadroya alınmasında onların sınavda başarısız olmasına ya da fişlenmesine yönelik bir yaklaşım kesinlikle söz konusu olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESİ'NDE SINAVLAR DEVAM EDİYOR

Yeşilyurt Belediyesi’nde taşeron statüsünde çalışan 794 işçinin kadroya geçiş sınavları başladı.



17 Mart 2018 Cumartesi günü sona erecek olan sınavlardan en az 50 puan alacak olan personeller kadroya geçme hakkına kavuşacaklar.

Yeşilyurt Belediyesi, olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme çerçevesinde 2 Ocak'ta başlatılan taşeron işçilerin kadroya geçiş başvurularının sona ermesiyle birlikte bünyesindeki 794 personelin sürekli kadroya geçişleriyle ilgili sınav dönemini başlattı.



794 personel yazılı ve sözlü sınava tabi tutuluyor



Yeşilyurt Belediyesinde taşeron olarak çalışıyorken yapılan düzenleme ile kadroya geçiş hakkı tanınan personeller, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutuluyor.

Yeşilyurt Belediye hizmet binası toplantı salonunda başlatılan sınavlarda, ilk ve ortaokul, lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları için ayrı ayrı kategoriler belirlendi. Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşler Müdürlüğünde görevli personeller uygulamalı sınavlara tabi tutuluyor.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, taşeron düzenlemesinin ardından belediyede çalışan hizmet alımı personelin kadroya geçiş süreci için çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Sınavların 17 Mart 2018 Cumartesi gününe kadar devam edeceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları sonrasında 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme çerçevesinde taşeron işçilerin kadroya geçiş hakkı tanınmasıyla Yeşilyurt Belediyesinin farklı birimlerinde görev yapan ve kadroya geçme şartlarını taşıyan personellerimize yönelik sınavları başlattık. Kurulan komisyon heyeti tarafından mezuniyetlerine göre farklı kategorilerde sınava tabi tutulan işçi kardeşlerimiz sözlü veya yazılı sınavlardan en az 50 puan almaları gerekmektedir. Sınavların tamamlanmasından sonra 23 ile 26 Mart tarihleri arasında sürece ilişkin itirazlar toplanacaktır. Sınavda başarılı olup sürekli kadroya geçme hakkını elde edecek olan personellerimizin isimlerini www.yesilyurtbel.tr adlı internet sitemiz aracılığıyla kamuoyuna açıklayacağız. Sınava giren veya girecek olan tüm personellerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE SINAV TAMAMLANDI

AFYON Kocatepe Üniversitesi’nde (AKÜ) taşeron işçiler için kadroya geçiş sınavı yapıldı.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçiler hakkında yapılan düzenleme kapsamında AKÜ’nün çeşitli birimlerindeki taşeron şirket bünyesinde çalışanlar için kadroya geçiş sınavı Tıp Fakültesinde yapıldı. Toplam 8 salonda yapılan ve 1082 kişinin girmeye hak kazandığı kadroya geçiş sınavı 1079 adayla gerçekleştirildi. 3 kişinin katılmadığı sınavda kişilere görev yaptıkları alanlar ile ilgili çoktan seçmeli soruların yer aldığı sınav uygulandı.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak’ın koordinasyonunda ilgili birimlerin yöneticilerinin kontrolünde gerçekleştirilen sınavın sonuçları üniversitenin resmi internet adresinde yayımlandı.

İLKADIM BELEDİYESİ'NDE MÜLAKAT SINAVI HEYECANI

Yeni taşeron yasası kapsamında belediyelerde yaşanan büyük heyecan ve sevincin ardından üç aşamada gerçekleşecek olan işlemlerin son aşaması olan mülakat sınavı, İlkadım Belediyesinde başladı.



3 gün sürecek sınav sürecinin ilki, İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezi’nde İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un katılımı ile gerçekleştirildi. Sınava giren personele başarı dileklerini ileten Başkan Erdoğan Tok, “İlkadım Belediyesi, çalışanlarıyla büyük bir aile olmayı başardığımız örnek bir çalışma ortamına sahip. İlkadım’da gerçekleştirdiğimiz başarılı proje ve hizmetlerin arkasında da bu aile ortamımız var. Ama daha yapacak işimiz olduğunu biliyoruz. Yeni dönemde bizlere bu sosyal hakları sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Betül Sayan Kaya ve Bakanlık çalışanlarına çok daha fazla çalışarak, vatandaşımıza hizmetin en iyisini götürerek teşekkür edeceğiz. Benim yönetim anlayışımda personelin refahının en yüksekte olması var. Bu düşüncelerle imkânlar dâhilinde personelime her zaman en iyi şartları sağlamayı görev edindim. Çünkü biliyorum ki başarının anahtarı çalışanımızın mutluluğundadır. Bu sınavın da hayırlara vesile olmasını diliyor ve hepinize başarılar diliyorum” dedi.

ADAPAZARI BELEDİYESİ'NDE SINAV SÜRECİ BAŞLADI

Adapazarı Belediyesi'nde taşeron statüsünde çalışan 444 işçinin kadroya geçiş sınavı başladı. Mülakatla yoluyla yapılan sınavlar Cuma gününe kadar devam edecek.



Adapazarı Belediyesi olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık 2017’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme çerçevesinde 2 Ocak’ta başlatılan taşeron işçilerin kadroya geçiş başvurularının sona ermesiyle birlikte bünyesindeki bulunan 74 destek hizmetleri olmak üzere toplam 444 personelin sürekli kadroya geçişleriyle ilgili sınav dönemini başlattı.



Adapazarı Belediyesi'nde taşeron olarak çalışıyorken yapılan düzenleme ile kadroya geçiş hakkı tanınan personeller, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm başkanlığında oluşturulan komisyona Mal Müdürü Mustafa Özkişi, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü Ahmet Öksüzali, Mali Hizmetler Müdürü Osman Nuri Eker ve Temizlik işleri Müdürü Nigar Coşar Bal katıldı. Adapazarı Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen sınavda, personel yaptıkları işlere göre sorulara tabi tutularak belirleniyor. Mülakat yoluyla yapılan sınava kısa bir süre katılarak personele başarı dileyen Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, kadroların hayırlı olması temennisinde bulundu.

MASKİ'DE SINAV DEVAM EDİYOR

MALATYA’da Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nde taşeronda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş sınav heyecanı başladı.

01 Ocak 2018’de 30 bin 288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin, işçilerin kadroya geçirilme süreçleri devam ederken, MASKİ Genel Müdürlüğü’nde taşeron kapsamında çalışan 577 personelde sınav heyecanı başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan taşeron işçilerin, 696 sayılı KHK’nın geçici 24’üncü maddesi gereğince işçi statüsüne geçişlerine ilişkin başvuruları yapılmıştı. Başvuruları kabul edilen personellerin sınav heyecanı başladı. 13 Mart 2018 Salı günü itibariyle başlayan sınav süreci 17 Mart 2018 Cumartesi günü sona erecek. Sınav; personellerin görevlerine göre uygulama ve yazılı olmak üzere iki oturumda yapılacak. 13-14 Mart tarihlerinde uygulamalı sınavlar gerçekleştirilecek. 17 Mart tarihinde ise yazılı sınav yapılacak. Kurulan komisyon tarafından yapılan uygulamalı sınava 343, yazılı sınava 234 personel katılacak. MASKİ Genel Müdürlüğü’nde toplamda 577 personel taşerondan sürekli işçi kadrolarına geçiş sınavına katılacak.

VAN'DA 62 İŞÇİ MEB BÜNYESİNE ALINDI

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan bin 62 taşeron işçisi kadroya alındı.



Kanun Hükmünde Kararname ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kadroya geçiş yapan taşeronların listesi açıklandı. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127’nci maddesinin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü maddeleri gereği taşeronda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvuru sonuçları açıklandı. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde taşeron olarak çalışan bin 62 kişinin kadroya geçişi yapılırken, 95 kişinin ise reddi yapıldı.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kadroya alınan taşeron işçilerin www.van.meb.gov.tr adresinde duyurular kısmında kadroya geçişlerini öğrenebileceği belirtildi.

ESKİŞEHİR HAN BELEDİYESİ'NDE KADRO SEVİNCİ

Han Belediyesinde görev yapan ve kadro için başvuruda bulunan 16 taşeron işçi kadroya geçirilirken büyük sevinç yaşadı.



Eskişehir'in Han Belediyesinde çalışan taşeron işçiler, gerekli evrakları hazırlayarak başvurularını yaptı. Durumu değerlendiren Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, "696 sayılı KHK kapsamında işçi kadrosuna geçiş için 12 Mart tarihinde Han Belediyemizde sınav yapılırken 16 işçimiz Han Belediyesinin işçisi oldu. İşçilerimizin bundan sonraki yaşamlarında ilçemize ve halkımıza daha iyi hizmet edeceğine, ekmeğine hile karıştırmayacaklarına, dürüst çalışacaklarına inancım tamdır. Hedef daha güzel ve temiz bir Han. İşçilerimize başarılar ve mutlu yarınlar dilerim" ifadelerini kullandı.

DEVELİ BELEDİYESİ'NDE TAŞERON SÖZLÜ SINAVI YAPILDI

Taşeron işçilerine yönelik yapılan düzenleme sonrasında Develi Belediyesi bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçiş için sözlü sınavı Develi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, Yazı İşleri Müdürü Halil Korkmaz, Park ve Bahçeler Müdür Vekili Recep Onaran, İnsan Kaynakları Müdür Vekili Kürşat Kaliber ve EKAP Sorumlusu Sümeyye Şahin’in olduğu heyetin sorularına cevap veren taşeron işçileri sınav esnasında ziyaret ederek kendisi de sorular soran Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Devletimizden ve büyüklerimizden Allah razı olsun, taşeron işçilerin yıllardır süren mağduriyetleri böylece giderilmiş oldu. Belediyemiz ve personelimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

SAMSUN ALAÇAM BELEDİYESİ'NDE MÜLAKATLAR BAŞLADI

Samsun'un Alaçam Belediyesinde çalışan taşeron işçilerin mülakat sınavı heyecanı başladı.



Kanun Hükmünde Kararname'yle yapılan düzenlemeyle birlikte başlayan işçi statüsüne geçiş süreci devam ediyor. Alaçam Belediyesi bünyesinde çalışan ve Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeden yararlanmak isteyen işçileri mülakat heyecanı sardı. Belediye birimlerinde çalışan ve süreç içerisinde yapılan tahkikatlar neticesinde şartları kanunlara uyan ve mülakata girmeye hak kazanan 74 kişinin mülakat sınavı başladı. 2 gün sürecek olan mülakat sınavlarının ilki Alaçam Belediyesi hizmet binası toplantı salonunda yapıldı.



Alaçam Belediyesi hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirilen ilk mülakata 36 kişi katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Cansız’ın komisyon başkanlığını yaptığı mülakatta, Alaçam Nüfus Müdürü Kemalettin Taşdelen, Alaçam Belediyesi Mali Hizmetler ve Yazı İşleri Müdürü Mustafa Çelik, Fen İşleri Müdürü Ali Mert, Zabıta Müdürü Mehmet Mandil'den oluşan komisyon üyeleri, mülakata giren işçilere genel kültür ve görev yaptıkları birimlerle ilgili sorular sordu.



Mülakat sınavı hakkında açıklama yapan Belediye Başkan Hadi Uyar, "Mülakattan ve güvenlik soruşturmasından geçecek olan işçilerimiz belediye bünyesinde bulunan işçi ve memur kardeşlerimizle aynı sorumluluğu taşıyacaklar. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar olduğu gibi işçilerimizden sorumluluk, gayret ve çalışma azmi bekliyoruz. İşçi kardeşlerimiz kendilerine verilen fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerdir. Özverili bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerine inanıyorum" dedi.

ATAKUM BELEDİYESİ'NDE 466 İŞÇİ KADRO SINAVINA GİRDİ

Taşeron yasası kapsamında kadroya geçecek olan Atakum Belediyesi çalışanı 466 işçi için mülakat süreci başladı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İşçilerimizin alın teri artık devlet güvencesi altında olacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.



Taşeron yasası kapsamında kadroya geçecek olan Atakum Belediyesi personeli, mülakat sınavına giriyor. Oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilen sözlü mülakatta belediye çalışanları kendilerine yöneltilen genel kültür ve ilçe bilgilerine yönelik sorulara yanıt veriyor. Yasanın taşeron işçileri kadroyla buluşturduğunu ve bu durumun işçilerin alın terinin devlet tarafından teminat altına alınması anlamına geldiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yürürlüğe giren taşeron yasası, taşeron işçilerin alın terlerinin devlet güvencesi altına girmesi anlamına geliyor. Bu durum hem işçilerimiz hem de bizler adına sevindirici bir gelişme oldu. Sözlü mülakatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Oluşturduğumuz komisyonda, işçilerimize genel kültür ve ilçe bilgileri doğrultusunda sorularımızı soruyoruz. Aldığımız sonuçları değerlendirecek olan komisyonumuz, kadroya geçecek olan işçilerimizi belirleyecek" diye konuştu.



Atakum Belediyesi çalışanlarının büyük ve güçlü bir aile olduğuna dikkat çeken Başkan Taşçı, "Daha da yaşanılabilir bir Atakum için gece gündüz demeden çalışan, büyük bir özveri ortaya koyan Atakum Belediyesi çalışanları büyük bir ailedir. Sorumluluklarının bilincinde olarak çalışan, üreten ve önceliğini Atakum halkının memnuniyeti olarak belirleyen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, taşerondan kadroya geçiş sürecini hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Şimdiden tüm işçilerimizi kutluyorum. Atakum Belediyesinde 466 taşeron işçimizin katıldığı kadro mülakatlarına, ümidimiz tüm işçilerimizin kadrolarına kavuşmasıdır" şeklinde konuştu.