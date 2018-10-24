Tasarı hâlâ yakında Meclis'te
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sahipli-sahipsiz hayvan ayrımını kaldıran ve TCK’da hayvana eziyetini hapis cezası ile cezalandıran Hayvanları Koruma Yasası tasarısının hazırlandığını ve yakın zamanda Meclis’te gündeme geleceğini söyledi.
Gül dün, Habertürk TV’de canlı yayında soruları yanıtladı. Gül’ün kouya ilişkin açıklamaları özetle şöyle: “Sahipli hayvanlara biri zarar verirse davaya konu edebiliyoruz. Sahipsiz hayvan can taşımıyor, bir değer değil mi? Biz bu ayrımı kaldırdık. Her ikisine de kötü muameleye ceza öngördük. TCK’da havyanlara eziyete hapis cezası öngören bir düzenleme hazırladık. İdari cezaları artırıcı birtakım düzenlemeler yapıldı. Orman Bakanlığı da uygulayıcısı. Pet shop’lar var, diğerleri var. Düzenlemeler yapıldı, yakın zamanda bu konunun Meclis’te gündeme gelip yasalaşacağına inanıyoruz. Hayvanlar insanlara emanet edilmiş varlıklardır.”
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