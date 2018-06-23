Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Taş zannetti, mantar çıktı

    Taş zannetti, mantar çıktı

    İHA
    23.06.2018 - 15:32 | Son Güncelleme:

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Üyücek köyü ormanlarında mantar toplayan bir vatandaş 2 kilo 100 gram ağırlığında dev bir mantar buldu.

    Tavşanlı ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki, bin 230 rakımlı Bodağan Dağı'nda yer alan Karabaş Yaylasında Ahmet Ali Gülistan isimli vatandaş tarafından bulunan 2 kilo 100 gram ağırlığındaki mantar görenleri şaşkına çevirdi

    İlk defa bu kadar iri mantarla karşılaştığını söyleyen Ahmet Ali Gülistan, "Özel bir meşrubat firmasında çalışıyorum. Hafta sonu köyde mantar toplama giderken bu kızılca mantar dediğimiz mantarı buldum. Köyümüzde aslında bu ufak ufak çıkar ancak bu baya büyümüş. İlk gördüğümde taş zannettim, yanına yaklaştığımda mantar olduğunu gördüm. İlk defa bu kadar büyük mantar görüyorum. Bu zehirli de olabilir o nedenle yemeyi düşünmüyoruz. Tarttığımızda bu mantarı 2 kilo 100 gram geldi. Köylülerim bile hayret etti, 'böyle mantarı biz görmedik' dediler. Maşallah Allah'ın bir hikmeti, bereketi” dedi.

    Gülistan, bulduğu bu mantarı zehirli olabilme ihtimaline karşılık yemeyeceğini ancak bir müddet evde saklayıp atacağını belirtti. 

    Taş zannetti, mantar çıktı

    Etiketler: Kütahya , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri