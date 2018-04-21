Taş taş sökülüp taşınacak

Minarenin taşları tek tek işaretlendirilip sökülerek taşınacak. Ilısu Barajı suları altında kalacak olan Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Tarihi caminin Zeynel Bey Türbesi gibi bütün olarak taşınmaması kararının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, “Kızlar Camisi olarak tabir ettiğimiz Eyyubi Camisi, Koç Camisi, Sultan Süleyman Eyyubi Camisi minaresi ve aynı döneme denk gelen El-Rızk Camisi minaresi taşıma projesi çerçevesinde. Ancak son 2-3 gün önce edindiğim bilgiyle hayal kırıklığına uğradım. Bu tarihi dokunun taşlarının tek tek işaretlendirilip sökülerek taşınacağını öğrendik. Böyle bir taşıma olmaz. Bir nakil de olmaz. Çünkü Hasankeyf'in minareleri müthiş kitabelerle ve motiflerle bezeli. O taşı söktüğümüz zaman mutlaka tahrip etmiş olacağız. Kalenin ikinci kapısının da üç parça halinde taşınacağı gelen bilgiler arasında.”