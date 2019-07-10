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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.07.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Taş ocağındaki korkunç dakikaları anlattı

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Ardahan’da 3 kişinin öldüğü taş ocağında ki patlamada yaralı olarak kurtulan Adem Demirci yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olay, 12 Mayıs günü Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş.’ye ait taş ocağında meydana gelmişti.

Taş ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada işçiler Selçuk Yazgan, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz feci şekilde can verirken Adem Demirci ise 22 gün süren hayat mücadelesini kazandı. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Demirci 22 gün yoğun bakım olmak üzere 52 gündür tedavi görüyor.

Yaşadıkları feci olayı anlatan Demirci, taşıdıkları maddenin patlayıcı madde olduğunu bilmediklerini ifade ederek, “Ben işe yeni girmiştim daha 3 gün olmuştu.

İftara 15 dakika kala bizim firma sahibi yukarı malzeme çıkacak dedi. Malzemenin ne olduğunu bana demedi. Ben hafriyat olduğunu düşündüm ama patlayıcı maddeymiş. Ben yarın yapalım dememe rağmen ısrar etti.

Zonguldaklı arkadaşlar kepçeye maddeleri yüklediler. Benden istedikleri yere boşaltırken aniden bir patlama oldu. Patlama çok şiddetliydi. Ben bacağımdan yaralandım kollarımda ve yüzümde yanıklar var” dedi.

Patlamanın çok şiddetli olduğunu belirten Demirci, “Yoğun bakımda 22 gün kaldım bir kez kalbim durmuş. Uzun poşetler içine beyaz maddeler vardı ne olduğunu bilmiyordum. İş güvenliği desen hiç yok. Bize hiç önlem aldırmadılar. Bize patlayıcı madde demediler. Benim görevim onu taşımak değil. Hiçbir operatör patlayıcı madde taşımaz.

Zaten boşalttığımız sırada bir arkadaşımız branda almak için gitti o kurtuldu. Bende kepçe içerisinde beklerken bir anda patlama oldu. Arkadaşlarım gözlerim önünde yanarak can verdi. Ben bilincimi kaybetmedim.

O sırada kaybetseydim kepçe uçurumdan düşebilirdi. Ben kepçeden indiğim sırada kollarım falan tamamen yanmıştı. Havalandırma ve kapılar açıktı bir anda alev oradan kepçeyi sardı” ifadelerini kullandı.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yanık Tedavi Ünitesinde tedavi gören ve hayati tehlikesini atlatan Demirci taburcu olacağı günü bekliyor. 

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