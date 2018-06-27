Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Taş ocağında patlatma heyelana neden oldu! Yaralılar var...

    Taş ocağında patlatma heyelana neden oldu! Yaralılar var...

    DHA
    27.06.2018 - 17:00 | Son Güncelleme:

    ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlarla, patlatma için güvenlik önlemi alan 2'si asker, 3 kişi ağır yaralandı. Olay nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

    Olay, Kemalpaşa ilçesi Üçkardeşler köyü Karadeniz Sahil Yolu'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Balıkçı barınağı inşaatı için deniz dolgusunda kullanılmak üzere taş alımı yapılan bir ocakta kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlarla, patlatma için güvenlik önlemi alan 2'si asker, 3 kişi ağır yaralandı. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

    Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve takviye iş makineleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

     

    Etiketler: taş ocağı , artvin , patlama , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri