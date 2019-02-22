Taş ocağı faciasında üç işçi ölmüştü! Şoke eden gerçek
Muğla’nın Milas ilçesinde üç işçinin ölümüyle sonuçlanan taş ocağı faciasında şirket sahibi ve oğlu ile işletme müdürü tutuklandı. İşletme Müdürü Serkan Anar, ifadesinde taş ocağında bir maden mühendisi ve daimi nezaretçinin çalışmadığını ve kontrol yapılmadığını söyledi.
Rodos Madencilik tarafından işletilen taş ocağında önceki gün tonlarca ağırlıktaki kayaların altında kalan Şükrü Otlak, Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu adlı işçiler can verdi.
Soruşturmada Rodos Madencilik’in sahibi Mustafa Ali Kömürcüoğlu, oğlu Özkan ve şirketin işletme müdürü Serkan Anar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anar, jeoloji mühendisi olduğunu, dokuz aydır raporlu bulunduğunu ve ocağa zaman zaman gittiğini söyledi. Anar, ocakta maden mühendisi ve daimi nezaretçi çalıştırılmadığını kaydederken, geçmişte denetim yapılmadığını ve işçilerin tedirginlik içinde çalıştığını ifade etti.
Baba oğul Kömürcüoğlu ise E.A. adlı bir kişinin ocakta görevli olduğunu savundu. Bu ifade üzerine E.A.’nın da gözaltına alındığı öğrenildi.
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