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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
22.02.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Taş ocağı faciasında üç işçi ölmüştü! Şoke eden gerçek

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Taş ocağı faciasında üç işçi ölmüştü! Şoke eden gerçek

Muğla’nın Milas ilçesinde üç işçinin ölümüyle sonuçlanan taş ocağı faciasında şirket sahibi ve oğlu ile işletme müdürü tutuklandı. İşletme Müdürü Serkan Anar, ifadesinde taş ocağında bir maden mühendisi ve daimi nezaretçinin çalışmadığını ve kontrol yapılmadığını söyledi.

Rodos Madencilik tarafından işletilen taş ocağında önceki gün tonlarca ağırlıktaki kayaların altında kalan Şükrü Otlak, Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu adlı işçiler can verdi.

Soruşturmada Rodos Madencilik’in sahibi Mustafa Ali Kömürcüoğlu, oğlu Özkan ve şirketin işletme müdürü Serkan Anar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anar, jeoloji mühendisi olduğunu, dokuz aydır raporlu bulunduğunu ve ocağa zaman zaman gittiğini söyledi. Anar, ocakta maden mühendisi ve daimi nezaretçi çalıştırılmadığını kaydederken, geçmişte denetim yapılmadığını ve işçilerin tedirginlik içinde çalıştığını ifade etti.

Baba oğul Kömürcüoğlu ise E.A. adlı bir kişinin ocakta görevli olduğunu savundu. Bu ifade üzerine E.A.’nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Milas'ta maden ocağında göçükMuğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahalesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçinin göçük altında kaldığı sanılırken, bölgeye ekipler sevk edildi.
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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