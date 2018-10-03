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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ayhan ACAR / DHA
03.10.2018 - 07:51, Son Güncelleme:

Tas içinde büyük vurgun! İlginç görüntüler ortaya çıktı…

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Tas içinde büyük vurgun! İlginç görüntüler ortaya çıktı…

Bartın'da jandarmanın operasyonu ile sahte altınlarla kandırdıkları kişilerden 644 bin 500 lira alan şebekenin 7 üyesi yakalandı. 7 kişiden birinin ise Bartın Deftardarlığı'nda memur olduğu öğrenildi. Şüphelilerin cep telefonundan çıkan görüntüler ise dikkat çekti. Şüphelilerin görüntülerde, sahte reşat altınlarını bir tasa yada çuval içine koyup göstermeleri mağdurları nasıl kandırdıklarını da ortaya çıkarmış oldu.

Geçen Temmuz ayında Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya aracılığı ile sahte altınları satan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki şebekenin sahte altında 555 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilirken, gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın merkez Ellibaş köyünde sahte altınla 90 bin TL dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine şebekenin uzantılarını ve diğer üyelerini de tespit etti. Savcılıktan alınan talimatla Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şebekeye yönelik ikinci defa düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında daha önceden dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, gasp ve kapkaç suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı. 

Şebekenin sosyal medya aracılığı ile özellikle asker arkadaşı, iş arkadaşı, kamu çalışanı gruplarını hedef aldıkları, bu sayede mağdurların güvenini kazanarak, kişilerle sosyal medya üzerinden bağlantı kurup, sahte altın video ve fotoğrafları gönderdikleri, mağdurlara altınları arazide bulduklarını ve ucuz fiyata elden çıkartmak istedikleri gibi senaryolar kurdukları, sahte altınları satarak 644 bin 500 lira dolandırdıkları belirlendi.

CEP TELEFONUNDAN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Bu arada şüphelilerin üzerinden çıkan cep telefonundan ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Şüphelilerin görüntülerde, sahte reşat altınlarını bir tasa yada çuval içine koyup göstermeleri mağdurları nasıl kandırdıklarını da ortaya çıkarmış oldu.

Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda 44 bin 500 TL para, 1 sahte Reşat altını, 7 cep telefonu ve kullandıkları 2 adet otomobile el konuldu. Gözaltına alınan Bartın Deftardarlığı'nda görevli kadın memur A.V. ile G.V., F.Y., A.B., E.B., H.K. ve Ö.A. jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Temmuz ayında yapılan operasyonda aynı şebekenin 555 bin TL, son yapılan operasyonda ise 644 bin 500 TL ile 50'ye yakın mağdurları 1 milyon 200 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. 

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