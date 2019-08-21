’Taş Devri’ çizgi filminde Fred Çakmaktaş ve Barni Moloztaş nerede çalışıyordu?
1960-66 yıllarında yayınlanan ve 6 sezon devam eden, Taş Devri çizgi filmi büyük küçük herkes tarafından sevilmişti. Çizgi filmin ana karakterlerinden biri de Fred Çakmaktaş ve Barni Moloztaş’dır. Peki, ’Taş Devri’ çizgi filminde Fred Çakmaktaş ve Barni Moloztaş nerede çalışıyordu?
Milattan önce 10.000 yılını konu alan Taş Devri filminde en çok gösterilen yerlerden biri de maden ocağıydı. Çizgi filmin ana karakterleri Fred Çakmaktaş ve Barni Moloztaş, maden ocağında çalışıyordu.
TAŞ DEVRİ HAKKINDA
Taş Devri (Özgün adı: The Flintstones), ABD kaynaklı televizyon için yapılmış bir çizgi film dizisi. Yapımcısı Hanna-Barbera Productions'dır. 1950 yıllarında serbest olarak sitkomu The Honeymooners sunuculuğunda yayına başladı, Taş Devri 1960 - |1966 yılları arasında Amerikan 'prime time'da altı sezon boyunca ABC kanalında gösterildi. Taş Devri'nin yayın hakları Screen Gems (ve daha sonra Worldvision Enterprises'e aitken daha sonra Turner Program Services)'e geçti. Şu an yayın hakları Warner Bros. Television'a aittir.(Time Warner'ın Turner'ı satın almasından sonra.)
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