Tarzan'ın yakın dostu ve birlikte büyüdüğü maymunun gerçek ismi nedir?
Tarzan, tarihte ilk olarak 1912 yılında ortaya çıkmış olan bir öykü karakteridir. Anne ve babasının ölümünün ardından maymun türlerinin yetiştirdiği Tarzan, ormanlarda hüküm sürmüştür. Peki, Tarzan'ın yakın arkadaşı olan maymumun gerçek ismi nedir? İşte, Tarzan'ın birlikte büyüdüğü maymunun adı ve detaylı bilgiler
Tarzan, hakkında filmler, çizgi filmler ve oyun olarak gündeme gelen bir karakterdir. Tarzan'ın maymun olan yakın arkadaşının adı Çita'dır. Beraber büyüdüğü Çita ile ormanlarda hüküm süren Tarzan'ın hikayesi ilk olarak 1912'de Maymunların Tarzanı adlı romanla ortaya çıkmış ve daha sonra 23 devamı daha yazılmıştır.
Tarzan gemideki isyancılar tarafından Afrika sahillerinde ıssız bir bölgeye bırakılmış İngiliz bir Lord ve Lady'nin oğullarıdır. O henüz bebek iken anne ve babası ölmüş ve onu bilimsel olarak tanımlanmamış bir maymun türünün üyeleri yetiştirmiştir. Kala onun maymun annesidir. Tarzan (beyaz adam) onun maymun alemi ismidir; İngilizce ismi ise Clayton, Lord Greystoke'dur. Genç bir adam olduğunda, Jane ile tanışır, ve Jane Baltimore'ye döndüğünde gerçek aşkını bulmak için ormanı terk eder.
Tarzan ve Jane evlenirler, ve bir süre İngilterede yaşarlar. Bir oğulları, Jack, olur ve bir maymun ismi olan Korak adını alır. Tarzan uygarlığın ikiyüzlülüğü karşısında dayanamaz ve Jane'le birlikte Afrikaya dönerler ve orada ölümsüzlüğe erişerek halen yaşarlar.
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