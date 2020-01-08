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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2020 - 16:36,Son Güncelleme:/

Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

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Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

Aksaray'da çiftçi Recep Karakaya (50), tartıştığı oğlu Sinan Karakaya'yı (33) karnından bıçakladı. Sinan Karakaya hastaneye kaldırılırken, Recep Karakaya'da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sevinçli Köyü'nde meydana geldi. Recep Karakaya ve Sinan Karakaya, evde otururken bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Recep Karakaya, mutfaktan aldığı bıçakla oğluna saldırdı. Karnından yaranan Sinan Karakaya, kanlar içinde yerde kaldı. Recep Karakaya ise kaçtı.

Aile fertlerinin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Karakaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaçan Recep Karakaya ise kısa süre sonra jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

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