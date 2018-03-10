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    TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± oÄŸlunu av tÃ¼feÄŸiyle vurdu

    DHA
    10.03.2018 - 12:04 | Son GÃ¼ncelleme:

    Adana'nÄ±n Kozan ilÃ§esinde Kemal YÄ±ldÄ±rÄ±m (70), tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± oÄŸlu Kader YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± (40) av tÃ¼feÄŸiyle vurarak aÄŸÄ±r yaraladÄ±.Â

    SabahÄ±n erken saatlerinde HacÄ±mirzalÄ± Mahallesi'nde meydana gelen olay dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. 6 Ã§ocuk babasÄ± Kemal YÄ±ldÄ±rÄ±m, alt katta oturan evli ve 1 Ã§ocuk babasÄ± oÄŸlu Kader YÄ±ldÄ±rÄ±m'danÂ evinden taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± isteyince tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Kemal YÄ±ldÄ±rÄ±m, av tÃ¼feÄŸini alarak oÄŸlunu kovalamaya baÅŸladÄ±. Kovalamaca sÄ±rasÄ±ndaÂ Kemal YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ateÅŸlediÄŸi tÃ¼fekten Ã§Ä±kan saÃ§malarla baÅŸÄ±ndan veÂ gÃ¶ÄŸsÃ¼nden vurulanÂ Kader YÄ±ldÄ±rÄ±m, aÄŸÄ±r yaralandÄ±.Â 

    Otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â buradaki mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Adana Adan Åžehir Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Kemal YÄ±ldÄ±rÄ±m ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    Etiketler: adana , kozan , oÄŸlunu vurdu , av tÃ¼feÄŸi , gÃ¼ndem
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