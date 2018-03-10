TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± oÄŸlunu av tÃ¼feÄŸiyle vurdu

SabahÄ±n erken saatlerinde HacÄ±mirzalÄ± Mahallesi'nde meydana gelen olay dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. 6 Ã§ocuk babasÄ± Kemal YÄ±ldÄ±rÄ±m, alt katta oturan evli ve 1 Ã§ocuk babasÄ± oÄŸlu Kader YÄ±ldÄ±rÄ±m'danÂ evinden taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± isteyince tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Kemal YÄ±ldÄ±rÄ±m, av tÃ¼feÄŸini alarak oÄŸlunu kovalamaya baÅŸladÄ±. Kovalamaca sÄ±rasÄ±ndaÂ Kemal YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ateÅŸlediÄŸi tÃ¼fekten Ã§Ä±kan saÃ§malarla baÅŸÄ±ndan veÂ gÃ¶ÄŸsÃ¼nden vurulanÂ Kader YÄ±ldÄ±rÄ±m, aÄŸÄ±r yaralandÄ±.Â
Otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â buradaki mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Adana Adan Åžehir Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Kemal YÄ±ldÄ±rÄ±m ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.