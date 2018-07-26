Tartışmaları ölümle bitti
Kadıköy Acıbadem’de Hukukçular Sitesi’nde dün sabah Atilla Kerem Tongal’ın (24) cesedi bahçedeki çimlerin üzerinde bulundu.
Polis, Tongal’ın apartmanın 7. katında düştüğünü tespit etti. Tongal’ın kız arkadaşına ait olduğu belirlenen eve çıkan polis, Avukat A.Ö.’yü (34) yüzü kanlar içinde buldu. Ambulansta ilk tedavisi yapılan A.Ö., önce hastaneye sonra polis merkezine götürüldü. A.Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, “Kerem’le 3 yıl önce Amerika’da tanıştık. Bu yaz İzmir’de biriyle tanıştığımı söyleyince aramızda tartışma çıktı. Beni dövdükten sonra kendini aşağı attı. Ben aldığım alkolün etkisiyle yatağa uzandım, uyumuşum” dediği öne sürüldü. A.Ö.’nün burnunun kırıldığı, vücudunda morluklar olduğu tespit edildi. Tongal’ın da psikolojik sorunları olduğu bildirildi. Komşuları, ölen Tongal’ın, daha önce de A.Ö.’yü birkaç kez darp ettiğini, site görevlilerinin müdahale ederek kadını kurtardığını söyledi.
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