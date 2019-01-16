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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
16.01.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Tartışma yaratan konutlar için yeni karar

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BOLU'nun Mudurnu ilçesinde yalnızca Arap müşterilere satış yapılması ve şato tipi mimarisiyle tepki çeken Burj Al Babas projesi için İstanbul Ticaret Mahkemesi İflas Müdürlüğü'nden alınan izinle inşaat ve satış faaliyetlerinin yeniden başladığı belirtildi. Projenin sahibi Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, "İlgili İflas Müdürlüğünden projelerin inşaat maliyetlerinin tamamlanıp hak sahiplerine teslimi için talebimiz üzerine denetimli olarak şirket ticari faaliyetleri için icra iflas kanunları nezdinde izin verilmiş olup, şirketlerimiz denetimli olarak normal faaliyetlerine devam etmektedir. Bu süre zarfında ticari faaliyetler gereği satış ve inşaat çalışmaları eskiden olduğu gibi devam etmektedir" dedi.

Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında, şato tipindeki villalardan 350'si, inşaat çalışmaları devam ederken, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burj Al Babas adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, geçen Haziran ayında konkordato için başvurdu. Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere neden olan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge sakinlerinin de tepki gösterdiği proje durmuş oldu.

Tartışma yaratan konutlar için yeni karar

'İSTİNAFTA BOZULACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ'

Tepkilerin odağındaki projeyi gerçekleştiren Sarot Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, mahkemenin verdiği iflas kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Burj Al Babas projelerimizin içinde yer aldığı firmamız için başta son günlerde artan inşaat maliyetleri, döviz hareketlerindeki dalgalanmalar olmak üzere şirket malvarlıklarını korumak ve hak sahiplerine taahhütlerin teslimi için İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'ne vade planlaması ve borç ödeme yapılandırılması maksadı ile konkordato başvuru yapılmıştır. İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi başvurumuzu kabul etmiş ve 13 Haziran 2018 tarihinde 3 aylık, daha sonra da 2 aylık geçici konkordato ilan etmiştir. Bu süre zarfında mahkemeye sunulan konkordato projesinin ve şirket mali tablolarının denetimini yapmak üzere 3 kişilik hükümet komiseri görevlendirilmiştir. Hükümet komiserleri konkordato sürecinin başarıya ulaşmasının devamı ya da iptaline ilişkin raporu olumsuz bildirince ve bu olumsuz rapora ilişkin itirazlarımızı da mahkeme heyeti dikkate almadan, son duruşmada şirketlerin konkordato kesin süre isteminin iptaline ve şirket mal varlıklarını da korumaya yönelik iflasa hükmetmiştir. Hükümet komiserlerinin şirket merkezine bir kere gelmesi ve proje mahaline hiç gitmeyip inceleme yapmadan şirketin satışa konu villalarının satış gelir projeksiyonunu yapmadan, gayrimenkul değerlemesini yapmadan, şirket mali verilerinde KDV iadesi alacaklarını da rapora yazmadan olumsuz raporu beyan etmiştir. Yine nihai görüş raporunda şirketin borca batıklık durumun olmadığı ve mal varlıkların kat kat üstün olduğu raporda geçmektedir. Kararın istinaf sürecinde bozulacağını öngörüyoruz."

Tartışma yaratan konutlar için yeni karar

TEMYİZ İÇİN BAŞVURDUK

Mehmet Emin Yerdelen, karara itiraz edilip edilmediği ile ilgili ise "İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nin iflas kararı kesin olmayıp, bu kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu ile temyiz başvurusunda bulunduk" dedi.

'ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI'

Yerdelen, Burj Al Babas projesinin devam ettiğini belirterek, "İlgili İflas Müdürlüğünden projelerin inşaat maliyetlerinin tamamlanıp, hak sahiplerine teslimi için, talebimiz üzerine, denetimli olarak şirket ticari faaliyetleri için icra iflas kanunları nezdinde izin verilmiş olup, şirketlerimiz denetimli olarak normal faaliyetlerine devam etmektedir. Bu süre zarfında ticari faaliyetler gereği satış ve inşaat çalışmaları eskiden olduğu gibi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Tartışma yaratan konutlar için yeni karar

Burj Al Babas projesinde hak sahiplerinden bazılarının tapularını aldığını söyleyen Mehmet Emin Yerdelen, şunları kaydetti:

"Burj Al Babas projesi 732 adet villadan oluşmaktadır. Satış kitlesi olarak Orta Doğu'da Kuveyt merkezli Körfez ülkeleri üzerinde satış pazarlama faaliyetleri yaptık ve hâlâ yapmaya devam etmekteyiz. Burj Al Babas projesinin yaklaşık yarısından fazlasının satışları yapılmış durumdadır. Satışı yapılan villaların hak sahiplerinden bazıları tapularını almış durumdadır. Özellikle mevcut proje mahalinde satışı yapılmış villaların inşaat tamamlanma oranları yaklaşık yüzde 80 civarındadır. Yine proje mahalindeki diğer kaba inşaat seviyesinde olan villalar, satışı yapılmamış ve satışa hazır vaziyettedir. Burj Al Babas projesi villaların başta altyapı, kanalizasyon hattı, sıcak su hattı, soğuk su ve jeotermal su hatlarının tamamına yakını bitti. Enerji nakil hatları tamamlandı. PTT, internet hatlarının tamamına yakını bitti. Yol ve peyzaj projeleri bitip, örnek uygulama yapıldığı aşamalardadır."

Yerdelen, ayrıca, "Hâlihazırda şirket mali kayıtlarında görünen banka kredi borcu düzenli olarak şirket sahipleri tarafından ödenmekte olup, vadesi gelen ve vadesi gelmeyen çek borçlarının dışında şirketimizin başka borcu yoktur. Burj Al Babas projesine ait çek borçları tahminen 27 milyon TL civarında olup, borcun bir kısmının şirket sahipleri tarafından ödemeleri yapılmıştır" dedi.

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